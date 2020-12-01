  • 21°C
香港時間 : 20201201日 (週二) 21:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

城大首度推出大型公眾募捐計劃　用於應對新冠病毒研究

社會 20:08 2020/12/01

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

城大今日（1日）透過網上錄像形式舉行發佈典禮。（城大提供）

新冠肺炎疫情下大學籌款工作受影響，香港城市大學今日（1日）宣布推出首個大型公眾募捐計劃，校方指所籌得的款項將用於應對新冠病毒等研究項目，邀請城大友好及社會支持。

該項大型籌款計劃名為「城就未來・共創明天」，城大今日透過網上錄像形式舉行發佈典禮，並開始進行公眾募捐。

城大校董會主席兼計劃指導委員會榮譽主席黃嘉純在典禮致辭表示，雖然2019年出現社會動盪，現時又受疫情衝擊，但相信憑藉城大過去多年來建立的基礎，這項籌款計劃提倡的團結一致，將引領城大奠立新的里程碑，並懇切呼籲所有城大友好與大學攜手，支持這項嶄新籌款計劃。

城大校董會主席兼計劃指導委員會榮譽主席黃嘉純。（城大提供）

城大校長、計劃指導委員會召集人郭位表示，由2014年展開為期10年的大型籌募計劃，旨在籌募25億港元，所有籌得資金將支持大學在四個重點發展領域取得突破，包括策略發展、教育及研究、學生培育、校園建設。他指城大《2020–2025年策略性發展計劃》將為研究和教育訂立世界級願景，提及城大於全校推行的實時網上教學平台CityU-Learning，以及賽馬會健康一體化大樓、馬鞍山學生宿舍及國際發展大樓等校園發展項目。

城大校長、計劃指導委員會召集人郭位。（城大提供）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅

相關文章

城大林村動物醫學教學農場動土　料1年後供應高品質牛奶及雪糕
23:22 2020/11/19
城大林村動物醫學教學農場動土　料1年後供應高品質牛奶及雪糕
城大研發磁性噴霧　可用磁石引導藥丸於生物體內移動
17:13 2020/11/20
城大研發磁性噴霧　可用磁石引導藥丸於生物體內移動
城大下學期學生職業博覽改以網上進行　望疫情下助搵工
18:30 2020/11/22
城大下學期學生職業博覽改以網上進行　望疫情下助搵工
香港城市大學 郭位 新冠肺炎

最高瀏覽

【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
12:13 2018/01/29
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋