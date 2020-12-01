城大首度推出大型公眾募捐計劃　用於應對新冠病毒研究

▲ 城大今日（1日）透過網上錄像形式舉行發佈典禮。（城大提供）

新冠肺炎疫情下大學籌款工作受影響，香港城市大學今日（1日）宣布推出首個大型公眾募捐計劃，校方指所籌得的款項將用於應對新冠病毒等研究項目，邀請城大友好及社會支持。

該項大型籌款計劃名為「城就未來・共創明天」，城大今日透過網上錄像形式舉行發佈典禮，並開始進行公眾募捐。

城大校董會主席兼計劃指導委員會榮譽主席黃嘉純在典禮致辭表示，雖然2019年出現社會動盪，現時又受疫情衝擊，但相信憑藉城大過去多年來建立的基礎，這項籌款計劃提倡的團結一致，將引領城大奠立新的里程碑，並懇切呼籲所有城大友好與大學攜手，支持這項嶄新籌款計劃。

▲ 城大校董會主席兼計劃指導委員會榮譽主席黃嘉純。（城大提供）

城大校長、計劃指導委員會召集人郭位表示，由2014年展開為期10年的大型籌募計劃，旨在籌募25億港元，所有籌得資金將支持大學在四個重點發展領域取得突破，包括策略發展、教育及研究、學生培育、校園建設。他指城大《2020–2025年策略性發展計劃》將為研究和教育訂立世界級願景，提及城大於全校推行的實時網上教學平台CityU-Learning，以及賽馬會健康一體化大樓、馬鞍山學生宿舍及國際發展大樓等校園發展項目。

▲ 城大校長、計劃指導委員會召集人郭位。（城大提供）

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責任編輯：馮琪雅