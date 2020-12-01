李家超︰警司警誡有效防止重犯　有悔意年輕人「情有可原」

▲ 保安局局長李家超指，警司警誡有效防止重犯，根據過往數字，年輕人在警司警誡下，重犯比率為6-9%。（陳國峰攝）

施政報告提及，18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視乎情況考慮採取警司警誡或簽保守行為等方式處理。保安局局長李家超指，警司警誡有效防止重犯，根據過往數字，年輕人在警司警誡下，重犯比率為6-9%，認為警司警誡是合適做法。

李家超出席立法會保安事務委員會時表示，相關措施是向年輕人傳遞守法意識，強調只適用於犯下輕微罪行、有悔意，以及願意承認罪行和接受監管的年輕人。他又指，部分涉案年輕人是因同儕壓力而犯案，否則可能會被排斥，稱若果他們有悔意、承認錯誤，是情有可原，應給予他們改過自新的機會。

多名建制派議員質疑，相關措施或會令年輕人以為，只要年輕和肯認錯，就不用受到懲罰。李家超強調，警司警誡或簽保守行為，只適用於處理輕微罪行，嚴重罪行並不適用，有關人士亦需要承認自己犯錯。

熱血公民鄭松泰則表示，擔憂會否有涉案的年輕人為得到警司警戒安排，被警方「套料」，李家超回應指，涉案年輕人要承認犯錯，但強調警方不會強迫他們提供資料。他又形容鄭松泰的擔憂是錯誤的，希望可以矯正，並強調「正正因為這種錯誤信息，令本來可以誠心有悔意的人，避免有人這樣說他（被警方套料），而做了錯誤的選擇。」

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記者︰尹櫻霖