【岑杏賢結婚】岑杏賢首發放婚禮照片 好姊妹湯洛雯親手製作花球

▲ 岑杏賢婚照曝光。

岑杏賢在昨天（11月30日）升呢做人妻，與任職金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）正式註冊。榮升「張太」的岑杏賢跟傳媒分享婚禮的點滴，更發放數張婚照。

婚禮上除一眾好姊妹朱千雪 、湯洛雯 、張嘉兒 、蔣家旻十分感動外，岑杏賢透露父親見女兒出嫁既高興又不捨。

從岑杏賢分享的婚照所見，新娘子以簡約婚紗示人，她向傳媒透露謂由於丈夫是圈外人，所以婚禮保持低調，不過也是難忘的婚禮。

她說：「因為疫情關係不能宴請好多朋友，但當日也有40人去見證，主要是爸媽、祖母及一眾好姊妹，最難忘是爸爸為我揭開頭紗，然後帶我出去行禮。」

岑杏賢續稱：「我好感動，見到班姊妹感動到流淚時，我也很感動。爸爸也很依依不捨，始終我是獨生女，在爸媽眼中也是掌上明珠。」

▲ 4位好姊妹見證岑杏賢出嫁。（受訪者表提供）

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蔣家旻接花球

一年前岑杏賢接過好姊妹朱千雪拋的花球，而今日她榮升人妻，她笑言明白到花球的「魔力」：「我拋了花球給好姊妹Angel（蔣家旻），希望她得到幸福。」。

岑杏賢更透露花球是由姊妹之一的湯洛雯親手製作，是作為送給她的結婚禮物。

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縱然已榮升人妻，岑杏賢依然熱愛工作，舉行婚禮翌日即返電視城開工：「再一次感激好朋友及傳媒送上的祝福，希望這份喜悅及幸福也給予大家。」

岑杏賢於今年2月承認在去年與圈外人Kelvin拍拖。男方今年34歲，任職金融投資，為加拿大籍港人，去年於一位共同朋友的婚禮上認識 ，直言二人相識可說是緣分。

Jennifer大讚男友心地好，又疼錫她，二人相處很舒服，難怪拍拖未夠一年就付託終生。

記者：游艾維