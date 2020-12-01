公益金最高籌款機構　中銀香港兼獲慈善家大獎

▲ 中銀香港圖片

手牽手，向前行，為暖真摯心。中銀香港在新冠肺炎疫下慷慨捐獻，首度獲膺香港公益金「最高籌款機構」，更同時得到「慈善家大獎」。

年初爆疫 義工隊包裝口罩

今年初爆發疫情，中銀香港率先向公益金捐贈1,300萬元，派發抗疫物資予超過14萬名基層市民及前綫醫護人員，並向近200名確診患者及死者家屬發放慰問金。其義工隊亦身體力行支援抗疫工作，利用周末休息時間協助公益金迅速包裝50,000個口罩，務求盡快送出物資。

中銀香港另從百年華誕紀念鈔淨收益中，向公益金捐贈1億元，支持其推動多元化及惠及基層民眾慈善項目，惠澤社群。

截至3月底的財政年度中，中銀香港首次成為公益金最高籌款機構，以及表揚年內有特殊貢獻的慈善家大獎。頒獎典禮早前在禮賓府舉行，由特首林鄭月娥頒贈獎項，中銀香港副總裁龔楊恩慈代領。中銀香港形容，這反映該行支持本地慈善事業，獲得社會的嘉許和認同。

另一慈善家大獎得主為立遺囑捐出4.6億元遺產、公益金曾登報3天感謝的已故富豪甘錫洪。至於捐款排名第2至10名的機構，依次為滙豐銀行、長江集團、新鴻基地產、恒生銀行、美心集團、九龍倉集團、陞域控股、何善衡慈善基金會，以及南方東英。

責任編輯：姚沛鏞

