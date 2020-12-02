直資學校儲備全達標至少3校夠用近1年　惟退學潮及疫情為學校添壓

▲ 曾多年累積儲備不符下限的銅鑼灣孔聖堂中學，在2018/19學年已達標。（資料圖片）

教育局規定直資學校累積的營運儲備，應足以應付至少2個月的營運開支，教育局昨（1日）公布全港直資學校於2018/19學年平均累積儲備約為6個月的營運開支，所有直資學校均做到最少2個月開支的下限水平，包括曾多年不達標的孔聖堂中學及佛教筏可紀念中學，而傳統名校聖保羅男女中學亦錄得2.5個月營運儲備；另有9間直資學校儲備充裕，均逾10個月營運開支，當中最少3校擁有貼近一年開支的上限水平。

學界指在現時疫情及社會環境下，學校需撥備應付需求上升的獎助學金及應對退學潮，憂儲備較少的學校會承受較大壓力。

最少3校儲備貼近一年開支上限

過去有部分直資學校的累積儲備不符當局規定下限。教育局昨表示，根據學校最新提交的2018/19學年經審核帳目，全港直資學校平均累積儲備約為6個月的營運開支，沒有直資學校的累積營運儲備不足以應付2個月的營運開支。

TOPick記者翻查各校校網最新上載的財務報告摘要，自2012/13學年起連續6個學年，累積儲備不符當局規定下限的銅鑼灣孔聖堂中學，在17/18學年只有相當於1.22個月營運開支的累積儲備，18/19學年已上升至2.53個月，以月數計算按年增逾倍。

同樣曾多年不達標、16/17學年更曾錄得0.7個月累積儲備虧損的大澳佛教筏可紀念中學，於18/19學年有2.2個月營運儲備，較上一學年只有0.28個月儲備大幅上升；東涌明愛華德中書院亦由上一學年的0.6個月營運儲備，18/19學年回升至2.2個月的達標水平。

雖然教育局指18/19學年沒有學校儲備超出12個月開支的上限，但有9間直資學校的累積營運儲備多於10個月的營運開支，TOPick發現至少3校達到11個月或以上開支、貼近上限，包括美孚地利亞修女紀念學校（百老匯）營運儲備為11.25個月開支；觀塘地利亞修女紀念學校（協和）達11.21個月開支；天水圍和富慈善基金李宗德小學亦達11個月開支。

疫下經濟不景 家長需更多支援

香港直接資助學校議會主席陳狄安表示，樂見所有直資學校儲備達標，相信儲備較多的學校亦是用得「合情合理」，用於學校發展及工程等。

不過，他指鑑於社會情況及疫情下經濟不景，家長需要更多財政支援，有直資學校反映其獎助學金開支出現增長，「好多（學校）都畀多咗，超出政府要求的收入10%」，以其學校為例，獎助學金佔其每年收入的15至16%，大約400多萬元。他又擔心本港出現的退學潮，將會影響學費收入及政府資助額，「相信現在退學情況未知是否到達高峰期，估計任何一間學校都有財政壓力」，儲備較少的學校更會有較大壓力。

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記者：馮琪雅