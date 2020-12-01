陳肇始：歡迎大灣區使用香港註冊藥物和公立醫院醫療儀器

▲ 陳肇始稱，歡迎大灣區使用已在香港註冊的藥物和香港公立醫院醫療儀器。（資料圖片）

食物及衞生局今日（12月1日）表示，歡迎中央政府於早前公布《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，相信措施便利港人在大灣區內得到適切治療，並促進醫藥企業到大灣區內地城市發展，以及進一步推動粵港澳大灣區中醫藥發展，同時惠及兩地。

食物及衞生局局長陳肇始表示，感謝中央政府推出措施，允許在大灣區內地9市開業的指定醫療機構，經廣東省審批後使用臨牀急需、已在本港上市的藥物，以及使用臨牀急需、本港公立醫院已採購使用、具有臨牀應用先進性的醫療儀器。

國家藥品監督管理局亦委託廣東省藥品監督管理局，開展就簡化香港註冊外用中成藥的進口註冊流程。香港擁有健全的藥物註冊制度，而衞生署亦已推行醫療儀器行政管理制度。陳肇始相信有關措施不但有助吸引本地和跨國藥企、生物製藥和醫療科技公司以香港為基地申請新藥註冊，而且能夠提升區內醫療服務的水平。

根據《工作方案》，香港政府將以香港大學深圳醫院為試點落實有關措施，並適時延伸政策至更多指定醫療機構、藥物及醫療儀器。香港政府已與內地有關當局展開跟進工作，包括成立協作平台、就制定根據《工作方案》可在大灣區指定醫療機構使用的藥物和醫療儀器目錄與有關當局展開討論等，並會商討具體安排。

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責任編輯：吳卓峰