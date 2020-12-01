【確診大廈】12月1日新增82宗確診　西九龍凱旋門將軍澳Monterey大角咀帝柏海灣上榜(一文看清新增確診大廈名單)

▲ 西九凱旋門(中)單日新增3宗確診個案。資料圖片

12月1日本港新增82宗確診個案，包括10宗屬輸入個案和72宗本地個案，其中23宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，西灣河鯉景灣、香港仔中心、逸港居、鴨脷洲海怡半島、大角咀帝柏海灣、西九龍凱旋門、將軍澳Monterey、新都城都會豪庭、黃埔花園均上榜。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

新增患者以觀塘區最多佔12宗，其次是油尖旺區8宗、九龍城區7宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(1)

西營盤均益大廈3期B座

灣仔(4)

灣仔杜智臺A座

灣仔建利大廈

灣仔鴻福大廈

灣仔鴻福大廈

東區(4)

筲箕灣永華大廈

筲箕灣峻峰花園B座

筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍

西灣河鯉景灣逸華閣

南區(5)

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

香港仔香港仔中心海龍閣

香港仔逸港居3座

觀塘(12)

油塘油麗邨逸麗樓

油塘油麗邨雍麗樓

油塘鯉魚門邨鯉生樓

藍田德田邨德隆樓

藍田麗港城31座

觀塘富麗花園紫荊閣

觀塘和樂邨恆安樓

觀塘翠屏北邨翠榆樓

觀塘安泰邨居泰樓

九龍灣麗晶花園6座

九龍灣麗晶花園6座

秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

黃大仙(6)

慈雲山慈樂邨樂天樓

鑽石山宏景花園2座

鑽石山悅庭軒2座

鑽石山富山邨富仁樓

黃大仙鳳凰大樓

新蒲崗百樂護老院有限公司

九龍城(7)

紅磡黃埔花園棕櫚苑4座

紅磡黃埔花園銀竹苑7座

土瓜灣樂民新邨樂智樓

紅磡蕪湖街兆寶閣

紅磡海名軒2座

何文田瓊苑

何文田瓊苑

油尖旺(8)

大角咀帝柏海灣5座

西九龍凱旋門摩天閣

西九龍凱旋門摩天閣

西九龍凱旋門摩天閣

尖沙咀金巴利道26號

旺角海富苑海欣閣

旺角利民大廈

大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭

深水埗(5)

荔枝角華荔邨賞荔樓

深水埗富順樓

長沙灣蘇屋邨海棠樓

長沙灣海麗邨海信樓

長沙灣海麗邨海禧樓

西貢(3)

將軍澳新都城都會豪庭4座

將軍澳Monterey 5座

將軍澳富寧花園2座

大埔(2)

大埔富善邨善雅樓

大埔林村新村

葵青(2)

葵涌華員邨華智閣

青衣長康邨康美樓

荃灣(5)

荃灣翠景台1座

荃灣福來邨永康樓

荃灣德華街德範樓

荃灣荃景花園8座

荃灣福來邨永康樓

屯門(4)

屯門兆麟苑耀麟閣

屯門大興邨興耀樓

屯門山景邨景貴樓低座

屯門康麗花園1座

離島(3)

愉景灣4期蘅峰倚濤軒32座

大嶼山貝澳新圍村

東涌滿東邨滿康樓

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒