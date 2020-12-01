  • 19°C
香港時間 : 20201202日 (三) 01:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】12月1日新增82宗確診　西九龍凱旋門將軍澳Monterey大角咀帝柏海灣上榜(一文看清新增確診大廈名單)

社會 23:08 2020/12/01

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

西九凱旋門(中)單日新增3宗確診個案。資料圖片

12月1日本港新增82宗確診個案，包括10宗屬輸入個案和72宗本地個案，其中23宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，西灣河鯉景灣、香港仔中心、逸港居、鴨脷洲海怡半島、大角咀帝柏海灣、西九龍凱旋門、將軍澳Monterey、新都城都會豪庭、黃埔花園均上榜。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

新增患者以觀塘區最多佔12宗，其次是油尖旺區8宗、九龍城區7宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：

中西區(1)

  • 西營盤均益大廈3期B座

灣仔(4)

  • 灣仔杜智臺A座
  • 灣仔建利大廈
  • 灣仔鴻福大廈
  • 灣仔鴻福大廈

東區(4)

  • 筲箕灣永華大廈
  • 筲箕灣峻峰花園B座
  • 筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
  • 西灣河鯉景灣逸華閣

南區(5)

  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 香港仔香港仔中心海龍閣
  • 香港仔逸港居3座

觀塘(12)

  • 油塘油麗邨逸麗樓
  • 油塘油麗邨雍麗樓
  • 油塘鯉魚門邨鯉生樓
  • 藍田德田邨德隆樓
  • 藍田麗港城31座
  • 觀塘富麗花園紫荊閣
  • 觀塘和樂邨恆安樓
  • 觀塘翠屏北邨翠榆樓
  • 觀塘安泰邨居泰樓
  • 九龍灣麗晶花園6座
  • 九龍灣麗晶花園6座
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓

黃大仙(6)

  • 慈雲山慈樂邨樂天樓
  • 鑽石山宏景花園2座
  • 鑽石山悅庭軒2座
  • 鑽石山富山邨富仁樓
  • 黃大仙鳳凰大樓
  • 新蒲崗百樂護老院有限公司

九龍城(7)

  • 紅磡黃埔花園棕櫚苑4座
  • 紅磡黃埔花園銀竹苑7座
  • 土瓜灣樂民新邨樂智樓
  • 紅磡蕪湖街兆寶閣
  • 紅磡海名軒2座
  • 何文田瓊苑
  • 何文田瓊苑

油尖旺(8)

  • 大角咀帝柏海灣5座
  • 西九龍凱旋門摩天閣
  • 西九龍凱旋門摩天閣
  • 西九龍凱旋門摩天閣
  • 尖沙咀金巴利道26號
  • 旺角海富苑海欣閣
  • 旺角利民大廈
  • 大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭

深水埗(5)

  • 荔枝角華荔邨賞荔樓
  • 深水埗富順樓
  • 長沙灣蘇屋邨海棠樓
  • 長沙灣海麗邨海信樓
  • 長沙灣海麗邨海禧樓

西貢(3)

  • 將軍澳新都城都會豪庭4座
  • 將軍澳Monterey 5座
  • 將軍澳富寧花園2座

大埔(2)

  • 大埔富善邨善雅樓
  • 大埔林村新村

葵青(2)

  • 葵涌華員邨華智閣
  • 青衣長康邨康美樓

荃灣(5)

  • 荃灣翠景台1座
  • 荃灣福來邨永康樓
  • 荃灣德華街德範樓
  • 荃灣荃景花園8座
  • 荃灣福來邨永康樓

屯門(4)

  • 屯門兆麟苑耀麟閣
  • 屯門大興邨興耀樓
  • 屯門山景邨景貴樓低座
  • 屯門康麗花園1座

離島(3)

  • 愉景灣4期蘅峰倚濤軒32座
  • 大嶼山貝澳新圍村
  • 東涌滿東邨滿康樓

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】今日新增82宗確診　72宗本地感染23宗屬源頭不明
16:32 2020/12/01
【新冠肺炎】今日新增82宗確診　72宗本地感染23宗屬源頭不明
【新冠肺炎】兩名伊利沙伯醫院組織病理學醫生　一確診一初步陽性仍未確認感染源頭
16:57 2020/12/01
【新冠肺炎】兩名伊利沙伯醫院組織病理學醫生　一確診一初步陽性仍未確認感染源頭
【新冠肺炎】堅尼地城門診誤漏6個深喉樣本沒取走化驗　受影響市民要重交樣本
16:49 2020/12/01
【新冠肺炎】堅尼地城門診誤漏6個深喉樣本沒取走化驗　受影響市民要重交樣本
疫情 德田邨 華員村 富寧花園 兆麟苑 山景邨 鯉景灣 海怡半島 峻峰花園 香港仔中心

最高瀏覽

【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
12:13 2018/01/29
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋