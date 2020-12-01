【確診大廈】12月1日新增82宗確診 西九龍凱旋門將軍澳Monterey大角咀帝柏海灣上榜(一文看清新增確診大廈名單)
社會 23:08 2020/12/01
12月1日本港新增82宗確診個案，包括10宗屬輸入個案和72宗本地個案，其中23宗屬本地感染源頭不明。衞生防護中心晚上公布新增確診者居住大廈名單，西灣河鯉景灣、香港仔中心、逸港居、鴨脷洲海怡半島、大角咀帝柏海灣、西九龍凱旋門、將軍澳Monterey、新都城都會豪庭、黃埔花園均上榜。
▼點擊圖片放大
+6
+5
新增患者以觀塘區最多佔12宗，其次是油尖旺區8宗、九龍城區7宗。各區新增確診者居住大廈名單如下：
中西區(1)
- 西營盤均益大廈3期B座
灣仔(4)
- 灣仔杜智臺A座
- 灣仔建利大廈
- 灣仔鴻福大廈
- 灣仔鴻福大廈
東區(4)
- 筲箕灣永華大廈
- 筲箕灣峻峰花園B座
- 筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍
- 西灣河鯉景灣逸華閣
南區(5)
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 香港仔香港仔中心海龍閣
- 香港仔逸港居3座
觀塘(12)
- 油塘油麗邨逸麗樓
- 油塘油麗邨雍麗樓
- 油塘鯉魚門邨鯉生樓
- 藍田德田邨德隆樓
- 藍田麗港城31座
- 觀塘富麗花園紫荊閣
- 觀塘和樂邨恆安樓
- 觀塘翠屏北邨翠榆樓
- 觀塘安泰邨居泰樓
- 九龍灣麗晶花園6座
- 九龍灣麗晶花園6座
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
黃大仙(6)
- 慈雲山慈樂邨樂天樓
- 鑽石山宏景花園2座
- 鑽石山悅庭軒2座
- 鑽石山富山邨富仁樓
- 黃大仙鳳凰大樓
- 新蒲崗百樂護老院有限公司
九龍城(7)
- 紅磡黃埔花園棕櫚苑4座
- 紅磡黃埔花園銀竹苑7座
- 土瓜灣樂民新邨樂智樓
- 紅磡蕪湖街兆寶閣
- 紅磡海名軒2座
- 何文田瓊苑
- 何文田瓊苑
油尖旺(8)
- 大角咀帝柏海灣5座
- 西九龍凱旋門摩天閣
- 西九龍凱旋門摩天閣
- 西九龍凱旋門摩天閣
- 尖沙咀金巴利道26號
- 旺角海富苑海欣閣
- 旺角利民大廈
- 大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭
深水埗(5)
- 荔枝角華荔邨賞荔樓
- 深水埗富順樓
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓
- 長沙灣海麗邨海信樓
- 長沙灣海麗邨海禧樓
西貢(3)
- 將軍澳新都城都會豪庭4座
- 將軍澳Monterey 5座
- 將軍澳富寧花園2座
大埔(2)
- 大埔富善邨善雅樓
- 大埔林村新村
葵青(2)
- 葵涌華員邨華智閣
- 青衣長康邨康美樓
荃灣(5)
- 荃灣翠景台1座
- 荃灣福來邨永康樓
- 荃灣德華街德範樓
- 荃灣荃景花園8座
- 荃灣福來邨永康樓
屯門(4)
- 屯門兆麟苑耀麟閣
- 屯門大興邨興耀樓
- 屯門山景邨景貴樓低座
- 屯門康麗花園1座
離島(3)
- 愉景灣4期蘅峰倚濤軒32座
- 大嶼山貝澳新圍村
- 東涌滿東邨滿康樓
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯：蘇文軒