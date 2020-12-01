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全港校園「戰勝 Covid」及疫下護眼大行動正式啟動

政治 23:11 2020/12/01

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

籌委會主席林順潮醫生以及兩位籌委會聯合主席陳建強醫生、袁國禮醫生對香港戰勝 Covid 充滿信心！（主辦單位提供）

香港傑出青年協會（TOYPA）、亞太眼科醫學雜誌（Covid-19 FAQs 資源網站）及 亮睛工程慈善基金聯合舉辦的全港校園「戰勝 Covid」及疫下護眼大行動今日正式啟動。

主辦單位製作了「防疫 108 招」和「護眼 108 招」，透過生動有趣的漫畫、卡通片，推廣知識。本港第四波疫情來勢洶洶，主辦單位希望能及時加強學生防疫意識，使疫情早日受控，學生重返校園，共建「Covid-Free」學習環境，並延伸至家中、社區。另外，由於疫情期間學生過度用眼及使用電子產品，主辦單位亦推廣疫下護眼知識。

教育局局長楊潤雄和食物及衞生局局長陳肇始為活動啟動儀式，錄製視頻致辭。當中楊潤雄指：「在疫情下，香港教育進入了一個新常態，學校都積極推動電子教學，很高興有機會利用電子模式參與這個富有意義的啟動儀式。希望透過這次活動可以進一步鞏固，以及傳授一些防疫意識給同學們，共建無病毒校園。同時望同學學習了這些意識後，能夠把相關知識帶回家，帶給其他同學或朋友，一起齊心抗疫，希望社會早日回復秩序。」

陳肇始局長則說：「政府一直嚴謹做好防疫抗疫工作，亦有呼籲大家加強防疫意識及抗疫意志，令我們可以一同建立無病毒校園，以及無病毒社會。」在新常態底下，學生們多了在家中學習，陳局長呼籲大家使用電子產品的時候，要記緊保護眼睛健康。」

責任編輯：尹櫻霖

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