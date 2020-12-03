【死場搞手系列】設計師說服業主低價出租逾40舖位　誓搞活富利來「死場」支援本地文化

▲ 本地設計師黃鍏成功說服8個富利來商場業主，低價出租一樓逾8成共40多個鋪位予特選租戶，冀於疫下支援本地創作。（馮漢柱攝）

新冠疫情自年初如颱風襲港，各行各業被掠過後變得一片狼藉。不忍各方好友生活無以為繼，曾一手帶旺尖沙咀利時商場的70後本地設計師，20多年後再看準炮台山人迹罕至的富利來商場，以一己之力成功說服8個業主，低價出租一樓逾8成共40多個舖位予特選租戶，冀活化成揉合玩味、懷舊、創意元素的新據點，寄望商場如香港能絕處逢生，重拾朝氣。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

現年45歲的本地設計師黃鍏，入行超過20年，曾為多個國際品牌作櫥窗設計、為歌手製作演唱會服裝、為戲劇度造場景等，惟創辦14年的設計公司在去年終敵不過經濟不景而易手。

設計界寒冬 冀為行家謀生

回復自由身逾一年，他慨歎設計界正陷於水深火熱︰「身邊有很多設計師今年生意開始少，好多人辛辛苦苦讀多年設計，到頭來找不到一份工。」他又舉例指，如有人收取99元設計一個Logo，永遠只能騙自己能力不足，但其實設計一個Logo涉及很多步驟，如規劃、計數、選色等，正常一個應至少收取5千至6千元。

「我要用設計角度想一些方法，讓大家能維生。」不忍一眾年輕設計師失去用武之地，黃忽發奇想︰「不如找一個地方，讓他們的想法能得以發表。」居於炮台山的他察覺，這個理想地原來近在咫尺。

連地舖有3層的富利來商場，1、2樓各有60多個舖位，近20年變得十室九空，在黃眼中卻看見進駐設計時裝、手作，或懷舊士多、黑膠唱片、玩具、漫畫，及滾輪溜冰、模型等，集創意藝術、懷舊及玩味3大元素商店後，人來人往的光景。

他於是埋頭苦幹3個月作資料蒐集、編寫計劃書、開設社交網站專頁（Instagram︰ uncle_store_hk），冀業主願於疫下以優惠價出租舖位支援本地創作，至7月踏上尋找業主之路，惟黃鍏起初如「盲頭烏蠅」撥打招租紙上的電話，「初期都是碰釘，只找到地產（經紀），而地產不會介紹業主我識。」他決定向街坊入手，閒談間發現街坊正是業主之一，最後更透過介紹認識到更多業主，但難關亦接踵而來。

黃透露，富利來商場1樓及2樓分別有9個及15個業主，其中1人為約70歲伯伯，坐擁1樓數個及2樓40多個舖位，卻極力反對計劃，即使黃已先後接觸他3次，更親自遞上計劃書，對方仍不為所動並多次指罵，質疑黃是騙徒。黃解釋︰「我只是以統籌及中間人角色搞好商場，到時租客直接找業主簽約，我不會收取任何佣金。」

誠意打動業主 市價低至6折

為爭取業主信任，黃不惜供出住址，最後用誠意打動1樓餘下8個業主，以市價6至9折，即月租3,000多至7,000多元，出租40多個逾100至300多呎舖位，並承諾至少兩年不加租。設計師出身的他已想好商場百花齊放時，可設計一些遊戲、宣傳單張，如炮台山地圖等吸引人流，「冀更多人加入，一起構思類似的事，其實幾好玩。」

疫市投資或令不少人卻步，黃帶頭租下其中1個舖位，除了用作私人設計工作坊，亦會售賣懷舊珍藏，「我不是要借助這個地方找更多的錢，而是想讓大家一起營運一盤生意，幫助本港年輕人」。明知山有虎，偏向虎山行，黃鍏最後以畫畫作喻︰「畫黑白不難，但要塗上顏色才難，想辦法如何塗美它，這才是人生。」

黃鍏20多年前曾激活「利時」成代表作，詳情請看：【下一頁】

富利來商場冰封鬧市多年富懷舊特色，周遭環境卻將變天，具有發展潛力，詳情請看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：鄧凱文