【死場搞手系列】曾激活「利時」成代表作　為租金、商戶質素把關：免商場失去靈魂

▲ 黃鍏冀富利來商場進駐設計時裝、手作，或懷舊士多、黑膠唱片、玩具、漫畫，及滾輪溜冰、模型等集創意藝術、懷舊及玩味的商店。（馮漢柱攝）

設計師搖身一變為死場搞手，炮台山富利來商場並不是黃鍏的處女作，尖沙咀利時商場才是他的代表作。早在20年前，仍默默無名的利時充斥着旅行社、地產、貨倉；初出茅廬的黃鍏便找上當時的業主，說服其低租予他創業，最後聯同朋友一口氣租下4個舖位，為港引入Hip Hop文化，更意外帶動利時風靡一時。

▲ 25歲的黃鍏於尖沙咀利時商場引入Hip Hop文化，意外帶動利時風靡一時。（受訪者提供圖片）

平租4舖 引入Hip Hop文化

成敗取決心態，黃不諱言，當初進駐利時只為「自己好生意及平租」，「我都擔心單憑我可否開舖呢？當時我無諗咁多，膽博膽找了3位朋友，同業主傾可否平租4個舖位給我」，他最後以免租半年，及2年月租3,000元的優惠價，創下售賣Hip Hop廠牌Def Jam衣飾的Uncle+South，怎料2年後竟帶動利時聲名大噪，引入的商店各有特色，「但2年後加租至1萬多元，第4年我走時已3萬多元1個月，只得90呎，（租）升了10倍，點做？」

「人大了，會想得更周詳。」一名20出頭的小伙子繞過社會一圈後，想法亦由單向變為雙向，「現在會特意寫一份計劃書，覺得多點誠意，告訴業主好處及壞處，商戶與業主也有得着。」如有業主深怕遇上租霸，黃表示可從中斡旋︰「我找一些租客回來，都可以幫忙追租。」

為質素把關 「免失去靈魂」

還原基本步，黃深明關鍵在於租金，「我會同業主傾得長遠一點，他們亦答應兩年後，如經濟好而且真的開了很多店舖，只酌情加少少租；若經濟不好，也可以再減一點租。」利時經驗，亦讓他學會維持商戶質素，「開初利時有很多新嘗試，如當時香港乏人問津的Hip Hop、日本原宿品牌等，基本上全港沒有一個商場如此包羅萬有，而商品是有質素的」，惟加租後一些格格不入的商戶陸續遷入，質素急轉直下，他形容及後的利時已「失去靈魂」。

因此黃決心義務為富利來商場店舖質素做好把關，「如有租客想租，我會問賣甚麼？看看適不適合這個商場」，旨在引入多元化且高質商舖，亦避免同一類型商店多於兩間，帶來惡性競爭，不再重蹈利時的覆轍。

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記者：鄧凱文