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【死場搞手系列】富利來商場冰封鬧市多年富懷舊特色　周遭環境將變天具發展潛力　

社會 09:02 2020/12/03

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

位於炮台山京華道的富利來商場近年人去樓空，更冠上「死寂商場」之名。（馮漢柱攝）

位於炮台山京華道的富利來商場地理位置優越，其樓上為住宅，地下屬街舖，有食肆、洗衣店等，日間街道人來人往，不過商場近年人去樓空，更被冠上「死寂商場」之名，只有居於區內的黃鍏看見它的發展潛力，笑指有業主形容與他相逢恨晚。

商廈林立　四周環境將變天　

從炮台山港鐵站步出英皇道向近海方向走到內街，有着不少食肆的京華、宏安道，午飯時間熙來攘往，周遭商廈林立，數步之遙為海逸君綽酒店，兩旁為城市花園及海峰園等老牌屋苑；惟抬頭一看，樓高兩層的富利來商場則顯得黯淡無光，僅一梯之隔的一樓與地面，氛圍已截然不同，約65間店舖分布走廊兩側形成「回」型間隔，大部分店舖重門深鎖，部分店外信件堆積如山、店內則布滿雜物，全場鴉雀無聲。　

據土地註冊處資料，商場早在70年代已有人營運，黃鍏指有業主透露以往曾有人租用為辦公室，但其後卻陸續遷出，商場因此冰封於鬧市多年，仍保留用木板刻上舖號等懷舊特色，但商場的周遭將變得不一樣，如鄰近的「皇都戲院大廈」將重建保育，而最快2022年，距離不到一分鐘的海濱長廊更會落成「東岸公園主題區」，將設供可玩滑板、BMX單車的極限公園等；黃看好活化後的富利來將成繼利時商場後的另一個傳奇。

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記者：鄧凱文

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