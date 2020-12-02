【限聚措施】政府刊憲即日起限聚令收緊至2人　行政會議支持倍數提升定額罰款

▲ 行政長官林鄭月娥前日公布一系列收緊限聚措施在今日(2日)起生效。

政府深夜公布，行政會議已於昨(1日)早上的會議上通過《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的修訂，以收緊羣組聚集的規定。行政會議成員亦原則上支持就違反相關規例的規定提高罰則，以達致所需的阻嚇力。

有關的法例修訂將於今日(12月2日)生效，相關法例修訂詳情如下：

（1）在公眾地方進行羣組聚集的人數限制由4人收緊至2人。有關規定同樣適用於餐飲業務及表列處所內的羣組聚集；

（2）在沒有食物或飲品供應的婚禮上的羣組聚集人數限制，由不多於50人收緊至20人；

（3）收緊上市公司的股東會議的人數限制，每個房間或區隔範圍的可容納人數由不多於50人收緊至20人，而會議上不可供應食物或飲品；及

（4）撤銷就宗教活動及本地遊旅行團中羣組聚集的豁免。

除獲豁免者外，政府已在憲報刊登指明，繼續在12月2日至12月15日的14日期間內禁止在公眾地方進行羣組聚集。任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

為達致所需的阻嚇作用，行政會議已原則上同意第599G章下的定額罰款，以及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下就佩戴口罩及進行2019冠狀病毒病檢測的定額罰款，應以倍數提升。政府會於短期內徵求行政會議同意修訂相關法例，即第599G章、第599I章及第599J章。



食物及衞生局發言人重申：「未來兩星期相當關鍵。政府已推出多項過往曾協助我們渡過數波疫情的措施。我們有信心，憑着眾志成城，團結一致，我們定可抵抗這一波的疫情，讓經濟和社交活動重拾正軌。」為遏止最新一波疫情，市民必須同心抗疫，嚴格遵守各項防疫抗疫措施，包括避開人羣聚集、保持社交距離及做好個人衞生。因此，政府強烈呼籲所有市民盡量留在家中，並停止所有不必要的社交活動。

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責任編輯 李志強