【強制檢測令】11月15至12月1日曾到訪松山海鮮鍋上環星月樓及日出康城9期工地 　需12月4日前完成檢測

▲ 11月15至12月1日曾到訪日出康城9期工地人士，需12月4日前完成檢測。 程志遠攝

食物及衞生局發言人表示，經衞生防護中心追查，發現近日部分確診個案曾身處相同的地方。因此，政府在第599J章下作出強制檢測公告，強制曾到過尖沙咀松山海鮮鍋、上環星月樓及將軍澳日出康城第9期工地的人士立即接受檢測。政府已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月15日至12月1日曾到過上述三個指明地方的人士，須於12月4日或之前接受新冠肺炎核酸檢測。

▲ 11月15至12月1日曾到訪尖沙咀松山海鮮鍋人士，需12月4日前完成檢測。程志遠攝

三個指明地方的詳情如下：



（一）松山海鮮鍋（地址：尖沙咀山林道29-31號廣利樓1樓及地下4A-4B號鋪）

（二）星月樓（上環店）（地址：上環德輔道中267-275號龍記大廈2-5樓）

（三）將軍澳日出康城第9期工地

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

（一）於121間郵政局或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點；



（二）自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測；



（三）於社區檢測中心接受檢測服務；



（四）於流動採樣亭接受檢測服務；或



（五）於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測。



受檢人士必須於12月7日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。受檢人士若在11月28日至12月1日期間已進行上述的測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。為減低傳播風險，受檢人士在等候檢測結果期間應盡量留在家中，不要外出。

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責任編輯 李志強