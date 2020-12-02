【出軌丈夫】丈夫疑出軌林燕玲宣示主權　傳落選港姐周依婷喜橫刀奪愛

▲ 傳老公出軌落選港姐林燕玲終開腔，周依婷愛撬牆腳新歡舊愛共冶一爐。

有「小飛俠」之稱的前新聞主播林燕玲在今年4月誕下兒子葉星辰成新手媽媽，可是前晚（11月30日）卻爆出其任職金融業的老公葉浩文在她懷孕期間，搭上落選港姐兼同事周依婷（Phoebe）。

被爆料後，葉浩文與Phoebe互相取消instagram關注。至昨晚（12月1）林燕玲更新社交社平稱：「我們很好。」雖然不是直接回應丈夫出軌傳聞，不過似暗示一切已雨過天晴。

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▲ 二人今年四月榮升新手爸媽。（instagram圖片）

現年42歲的前新聞主播「小飛俠」林燕玲，於2017年與任職金融當的男友葉浩文結婚，去年底宣布懷孕並於今年4月誕下兒子葉星辰，二人榮升新手爸媽。

以為一家三口還著幸福美滿的生活，怎料日前有知情人事向媒體爆料，葉浩文於太太懷孕期間，搭上同事兼落選港姐周依婷。

有指，在林燕玲懷孕約7個月時，葉浩文在公司聚會上認識Phoebe，二人一拍即合更未理會同事目光，經常不避嫌地雙雙出入公司，又被拍得在街上拖手擁抱。

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▲ 林燕玲放家中聖誕樹表態：「我們很好。」（instagram圖片）

林燕玲首度開腔

被爆出軌後，葉浩文與Phoebe在instagram上互相取消關注，亦未有就出軌傳聞作出任何回應。

至於太太林燕玲在昨晚首度開腔，在其Facebook發放一張佈置好的聖誕樹照片，並留言寫道：「踏入12月，期待一家三口迎接第一個聖誕。同星辰BB第一次佈置聖誕樹。」文末更標記「#我們很好」、「#多謝關心」等字眼，表示未有受老公的桃年緋聞困擾。

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▲ 今次已是葉浩文的第二段婚姻。（instagram圖片）

傳周依婷撬牆腳

被指介入林燕玲婚姻的落選港姐周依婷現年26歲，比「小飛俠」年輕足足16歲。

據悉她是「撬牆腳」的慣犯，在她搭上葉浩文前，在同一家公司內曾戀上另一個已有女友的男同事，同樣公然在公司內拍拖，當時她為成為對方的「正室」，公開在社交網站放閃以宣示主權。

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另外，亦有指周依婷家景富裕，父親是上市公司主席，父女均居於紅山半島不同單位。

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至於林燕玲在未婚前生活亦多采多姿，她於2009年曾被爆出與有婦之夫、當年曾參加立法會會計界工能組別選舉的龔耀輝偷情，當事更被戲稱為「爆房玲」，所屬電視台為避風聲，將林燕玲暫調外電組擔任編輯。

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