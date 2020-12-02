【新冠肺炎】消息：今日新增103宗確診個案　確診數字再次「破百」

▲ 消息指，今日（2日）新增103宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，消息指，今日（2日）新增103宗確診個案，當中涉不明源頭個案，在連續兩日雙位數後，確診數字亦再次「破百」。

昨日（1日）新增82宗確診個案，包括10宗屬輸入個案和72宗本地個案，其中22宗屬本地感染源頭不明，新增個案中包括32宗個案與跳舞群組有關，另17宗是與其他個案相關，以及有逾60宗初步確診個案。

日出康城9期1座地盤今日有3名工友確診，另有8人初步確診，即共11人染疫，當局要求在11月15日或以後的工友強制檢測，涉及約900名工友，承建商已安排工友檢測。詳情即看：【下一頁】

張指位於尖沙咀山林道29-31號地下4A,4B及一樓廣利樓的「松山海鮮鍋」有食客及員工確診，曾到過該食肆人士須強制檢測。詳情即看：【下一頁】

食肆堂食至晚上10時限2人一枱，外賣不設限時間，營運處所要安裝「安心出行」措施亦在今日起實行，限聚令也收緊至2人。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩