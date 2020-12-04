美國運通支持本地商戶 推出最新一輪「愛‧賞‧地道」優惠

疫情反覆，各行各業仍要面對嚴峻的挑戰。

美國運通一向支持本地商戶，連續第五年舉辦「愛‧賞‧地道」推廣活動，滙集美國運通卡會員以及超過6,000間本地商戶，讓大家於逆境中互相扶持。

美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示：「美國運通希望藉著最新一輪『愛‧賞‧地道』優惠，繼續全力支持本地不同類型的商戶，幫助他們吸引更多顧客。」

超過6,000間本地商戶參與「愛•賞•地道」 照顧會員日常所需

在這次新一輪「愛‧賞‧地道」推廣活動中，美國運通與超過6,000間不同類型的本地商戶合作，提供推廣優惠給美國運通卡會員。即日起至2020年12月15日，會員憑已登記之美國運通卡在參與商戶單一簽賬滿HK$50或以上，可享HK$25簽賬回贈，最多可享五次，整個優惠期內每間分店限享優惠一次*。

此外，即日起至2021年6月30日，會員憑卡於參與商戶選購正價貨品／惠顧自選食品或飲品單一簽賬滿HK$150或以上，即可於付款時獲享HK$20折扣優惠^。

立即登記：https://bit.ly/amexlovelocal3ch7

尋找商戶：http://bit.ly/lovelocalmerchants

參與「愛‧賞‧地道」推廣活動的商戶眾多，以下精選當中五間本地商戶：

Haustage

由 MATCH SHOWROOM 與 SHOKAY LAB 共同策劃的一間綠色生活設計店，致力從世界各地搜羅可持續又有設計感的時尚飾物和生活用品，為追求可持續生活方式的顧客帶來最獨特的精品。

網址：https://haustage.com

Network Shuttle Diecast Model

創立於1997年，成立初期提供各類模型銷售服務，至今已經推出了近300款包括巴士、小巴、旅遊巴、貨車及商用船模型，同時亦提供網上商店供本地及海外顧客選購。

網址：http://networkshuttle.com.hk

Gitti

1997年成立的Gitti，是聖莎拉時裝有限公司旗下品牌。以環球智慧、都會衣飾爲核心理念， Gitti每季推出超過300 個不同款式的時裝，充份地體現出都市女性的個人品位和時尚觀點，接軌國際潮流，凸顯時尚品味。

網址：http://www.gitti.com

LCM Leather Workshop

LCM皮革工作室提供各種製品的皮革教學，由選皮開始，一步一步引領顧客進入手工皮革的世界。LCM由淺入深教導顧客創造出獨一無二的皮件。LCM亦提供各類皮革產品訂製、皮革材料及工具售賣。

網址：https://www.lcmleatherworkshop.com

Fun to Read

Fun to Read Book Outlet搜羅0至12歲的各類型兒讀英文讀物，顧客可找到適合自己孩子的英文書籍，而且價格優惠，讓顧客每本都想買回家，將家中營造成閱讀樂園，一家大小都嘗到閱讀的樂趣，藉以培養孩子愛上閱讀。

網址：https://funtoread.com.hk

*只限首40,000張成功登記之合資格美國運通卡。

^不適用於指定日子。

以上優惠須受條款及細則限制。

立即登記，再憑登記卡於參與商戶消費，一起支持本地商戶兼盡享優惠。

立即登記：https://bit.ly/amexlovelocal3ch7

尋找商戶：http://bit.ly/lovelocalmerchants

（資料由客戶提供）