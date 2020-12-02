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【夫妻分居】有自購物業丈夫堅持與奶奶同住　人妻獨自搬走：為咗阿媽唔要老婆

親子 10:48 2020/12/02

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人妻大呻，丈夫寧分居也堅持要跟奶奶同住。

婆媳糾紛是千古難題，若丈夫也不幫妻子，隨時引發離婚危機。有港妻在網上討論區發文指，難忍與奶奶和大姑奶同住，想搬往婚前購入的單位與丈夫二人世界，不料丈夫卻堅持與奶奶同住。人妻最後決定自己搬走，丈夫竟同意，變相是分居，繼而就是離婚，令人妻非常難過，「點解可以為咗個阿媽唔要老婆？」

這名人妻在「親子王國」討論區以「為左阿媽唔要老婆」為題發文，她指出，自己與丈夫婚後，一直與奶奶和大姑奶同住，現已同住了接近4年，不過由第2年開始，她已經很想搬出去，

生活方式唔夾，空間唔足夠，每日都感覺唔開心。

人妻：再唔搬會有情緒病

人妻表示，一直與丈夫為了搬屋問題爭辯，丈夫坦言不想搬，因為他要照顧奶奶，奶奶一年前確診乳癌一期，但治療後已經康復。現時由丈夫負責煮飯，丈夫擔心自己搬走的話，媽媽會沒飯吃。人妻建議請鐘點或教大姑奶煮飯，但都被丈夫回絕。

無論我講咩佢都係唔想搬，但我覺得我再唔搬我都會有情緒病，一返屋企我就會唔開心，覺得老公都無為我去想。

丈夫指人妻不體諒

事實上，人妻在結婚前已購買物業作為投資，她近日終於忍無可忍，向丈夫表示，要搬去自購的單位。丈夫竟同意她搬走。丈夫知道這與分居無分別，之後就是離婚。她知道丈夫不想，但又沒有做任何事去阻止，反而覺得人妻不體諒他要照顧媽媽而留下來住。

我好唔開心，點解可以為咗個阿媽唔要老婆？我真係自己都諗唔到一個理由繼續同佢行落去。好灰，明明我地嘅婚姻係無第三者，但我感覺多咗個第三者叫奶奶。

不少網民都紛紛留言安慰人妻，又指「你老公二揀一，揀咗媽媽，有時分開真係唔一定有第三者」、「可能係佢心中佢阿媽嘅地位係高啲」、「女人為咗男人離開自己父母就無問題，相反個老公就孝順自己阿媽到死係天經地義，而要個老婆委屈一生？」

人妻亦回應指，最令她心碎的是丈夫只選了媽媽，「點解唔可以平衡啲？我唔係話要你唔理阿媽淨係理我一個，搬去附近你都可以隔日返去睇佢，點解都唔肯呢？」

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責任編輯：王明芳

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