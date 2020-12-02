【預測未來】曾精準預言新冠肺炎　印度神童預言危機再現：疫苗或出問題2021年災難繼續

印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）曾因精準預言新冠肺炎疫情爆發，震驚大批網民，他近日又在最新影片中預言危機再現，指出現時研發的新冠肺炎疫苗或會出問題，疫苗並非解決疫情的方案，又稱2021年大半年災難會繼續。

Abhigya Anand日前在影片中表示，全球疫情與經濟6月以來暫時改善，但木星11月20至29日再度進入摩羯座，並與土星結合，意味著11月下旬將爆發危機。

他稱，土星12月19至28日亦會以相同方式與木星相合，天空中兩顆行星的光相互纏繞並相互接觸，這種糾纏影響着地球，會對地球造成不好影響，引發人類恐懼，可能有如戰爭、天災、疫情、經濟崩潰與疫苗問題。他強調，他並非反對疫苗本身，而是反對各政府與藥廠倉促研發與使用疫苗的方式。

他又稱，多行星相合的災難將在2021年2月前陸續發生，直到明年11月，木星將離開土星及摩羯座，並進入水瓶座後，天體事件造成的災難才會逐漸消失，此時，世界又進入新的起點。

Abhigya Anand呼籲停止破壞大自然，善待共存在地球上的每個生命，團結起來散播正面情緒等等。他自稱根據占星術、簡單邏輯、印度教經典《吠陀》（Veda）與「對於這個世界的理解」預測未來，說出未來發生的事，期望大家避開重大危機。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣