【踩過界II】姜麗文超性感現身《流行經典50年》　再遇前度鄭俊弘零尷尬合照 【多圖】

▲ 姜麗文性感現身《流行經典50年》。

參演正在熱播台慶劇《踩過界II》的姜麗文，在昨晚（12月1日）以一身性感打扮錄影節目《流行經典50年》，其中姜麗文跟舊愛鄭俊弘再度同場，不過快成人妻的姜麗文，大方跟剛做新郎的鄭俊弘（Fred）並排影大合照，二人現今各覓另一半，同場早已沒有尷尬。

《流行經典50年》昨日在TVB進行錄影錄影一集以聖誕歌曲為主題，姜麗文（Lesley）穿Deep V晚服出場，她透露會唱一首搖滾的聖誕歌，並指稍後將推出新歌，更會跟爸爸秦沛合拍MV。

▲ 跟鄭俊弘大合照。（取自facebook）

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同場錄影節目並有薛家燕、Joe Junior、姚子羚，以及姜麗文舊愛鄭俊弘，眾人大合照時，Lesley跟前度Fred大方並排，似乎未見尷尬。

▲ Lesley指稍後推出新歌。（東星圖片）

再見亦是朋友

事實二人分手後非首次同場，今年8月姜麗文同樣出席《流行經典50年》時，便跟任節目主持的鄭俊弘同台。

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當時姜麗文大方表示不會感尷尬，因在台慶也試過同場，她指Fred快結婚，自己也在籌備婚禮，事隔多年，彼此沒有負面事情，希望可以和平。

被問會否介意跟Fred合唱，姜麗文強調自己是專業歌手，若有需要不會介意。

▲ 去年曾跟何雁詩同場。（東星圖片）

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去年姜麗文跟鄭俊弘現時太太何雁詩更曾在TVB節目《娛樂大家》同場，二人亦大方合照，相信跟舊愛Fred再見亦是朋友。

Lesley入行時，曾跟同在加拿大長大的鄭俊弘拍拖長達6年，至2015年，Lesley向外表示二人已分手一年，當時有傳Fred走紅後，跟女友提出分手，更指姜麗文為情傷崩潰，致患上抑鬱症。

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遇真愛覓好歸宿

幸而4年前Lesley認識了未婚夫Pakho，二人兩年前訂婚，今年初宣布婚訊，雖然因為疫情未能如期設宴，但二人早已認定對方為終身伴侶。

姜麗文曾對TOPick表示，在患抑鬱症期間，男友一直陪伴，跟她戰勝病魔。

Lesley曾推出歌曲講述患病的心情，又參加許多講座分享自己的經歷，還與慈善機構「生命熱線」作長期合作，希望以自身的故事幫助到更多有需要的人。