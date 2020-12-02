【媽媽辛酸】返工密密接子女電話教上網課 在職港媽被上司責難：教仔遞信返去教

▲ 媽媽上班不停接電話被上司責難。

第四波新冠肺炎疫情遇上上呼吸道感染，全港中小幼全面停止面授課程，改為在家中上網課，對於在職爸媽來說是一大挑戰。有在職港媽哭訴，子女的學校原本用Zoom上堂，她原本已經花盡心思教識子女及家人操作，但學校這次卻改用另一個網上會議通訊軟件Webex，她在公司密密接到子女的電話要求協助，結果上司不滿並斥責她：「要教仔，索性遞信返屋企慢慢教！」

任職市場部文員的李太育有一子一女，一個讀小學一年級，一個讀小學四年級。李太表示，小一至小三早前率先停止面授課程，但由於家中負責照顧的老爺奶奶不懂操作上Zoom，她每天都安排小一兒子照常回去學校上網課，因為學校有職員協助。

不過，自從學校爆發上呼吸道感染，就讀小四的女兒也要停止面授課程，兩姐弟只能留在家中上網課，她便開始墮入「地獄般」生活。

原本用Zoom上堂，阿女都可以協助到操作，但學校無啦啦改用Webex，返返下工不停接到阿仔電話，不是說電腦無聲，就是說『彈』咗出去，老爺奶奶根本唔識，阿女都唔太熟！

令李太感到為難的是，她剛好坐在上司對面，她不停接電話引起上司不滿，上司更直接向她發難要專心工作。

阿頭同我講，『要教仔，索性遞信返屋企慢慢教！』我聽到那刻，真係眼淚都流出來呀！為咗份工惟有死忍！

自從被上司訓斥後，李太最後打出「人情牌」，邀請住在樓下單位的同校家長幫忙解決難題，幸好阿女也學得快，現時也可以協助細佬解決問題。

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下班後身兼半個老師

李太感嘆，自己只是香港很多在職爸媽的縮影，返工要隨時隨地接電話解決上Zoom堂的問題，放工後還要回去跟功課，再協助子女拍下功課上傳到網上給老師批改，「壓力真的大到爆煲呀！」

責任編輯：王明芳