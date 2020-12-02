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【踩過界II】朱千雪當大律師後聲演代表作　Tracy欣賞王浩信：希望再合作【有片】

娛樂 13:46 2020/12/02

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朱千雪有望回歸幕前拍劇。

32歲的港姐朱千雪（Tracy）今年正式加入律師樓成為掛牌的執業大律師，但朱千雪仍在百忙中抽空回歸TVB電視城》，以聲演方式出現《踩過界II》。

其實朱千雪在《踩過界》飾演文申俠（王浩信飾）的前女友Yannie，可惜在上輯被殺身亡。所以好在《踩過界II》，朱千雪以聲演的模式回歸劇組。

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Tracy在《踩過界II》獻聲說對白：「這裏是不是很靜，這是我很想和你來的地方，一個在山上的樹林，裏面有一根根木樁，上面用竹簡雕刻了《心經》經文，你肯改變主意跟我一起來嗎？」

令不少觀眾心痛文申俠和Yannie這對苦命情人。

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為回歸拍劇鋪路

Tracy接受娛樂新聞台訪問時，剖白自己久休復出的心情：「用回憶的形式出現，應該是我第一次在劇唱歌，原來很難，我經常以為無問題，但終於知為甚麼多年來沒人找我唱主題曲，原來幾句都弄了很久。我知自己唱歌不在行，但沒想到會這麼緊張。」

期待朱千雪復出。（朱千雪IG）

雖然Tracy事前已為唱歌練習，但仍然非常緊張：「但始終很多人、有音樂、有螢幕等，令感覺緊張很多，所以我一來便弄壞了公司的筆。但整件事是好玩的，以前在公司錄歌，是很多人一起錄在公司騷播，而自己一個錄歌真的是第一次。」

對於「回歸」代表作《踩過界》系列，Tracy湧現不少回憶：「今次重播一些《踩過界》的片段，其實那幾場戲也是自己這麼多年最喜歡的場口，記得《踩過界》有一個場口是浩信的手在我面前，但我很傷心所以離開，那場到現在都是我自己最喜歡的。」

racy在《踩過界》所飾演的文申俠（王浩信飾）的前女友Yannie。（《踩過界》截圖）

對於與拍檔王浩信再合作，Tracy表示：「和他合作過兩套劇，兩套也很愉快，演戲上他給了我很多tips，也遷就我的弱點，希望有機會再合作。」，似乎Tracy有望復出幕前。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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