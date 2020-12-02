【感人肺腑】11歲童含淚跪守癌母離世　生父拒認兒子秒掛斷電話

▲ 安徽一名11歲男童獨自跪在病床旁邊，捉着患癌母親的手，不斷哭泣、凝視着對方，今人心酸。

內地近日瘋傳一段感人影片，安徽一名11歲男童獨自跪在病床旁邊，捉着患癌母親的手，不斷哭泣、凝視着對方，又在她耳邊輕聲細語，令人心酸。不幸的是，男童母親不敵病魔，於上月28日離世。男童生父多年前離家，相關部門成功致電對方，不過聽到男童說一聲「爸爸」之後立即掛斷電話，至今仍然失去聯絡。

綜合內地媒體報導，影片由男童舅舅所拍，他表示妹妹袁金麗2016年患有乳腺癌，隨後癌細胞擴散至肝臟等器官，直到2020年11月，袁金麗被確診肝癌晚期。

影片於11月中拍攝，當時袁金麗的意識相對清醒，孩子含淚替母親打氣，亦向母親保證以後努力考上大學，好好報答她。男童母親身體虛弱，無法正常說話，只能用手掌撫摸孩子的臉龐回應。直至上月28日，袁金麗的病情急轉直下，癌細胞迅速擴散，袁金麗敵不過病魔離開人世。

生父秒掛斷電話

事件曝光之後，安徽省阜陽市婦女聯合會協助男童尋找生父，並成功致電男童父親。不過就在男童說了一聲「爸爸」後，其父立即掛斷電話。再次致電時，電話未能接通。

男童舅舅指，孩子生父一直懷疑男孩並非親生，即使做了親子鑑定，證實孩子和父親確為父子關係，仍然不相信。在男童3歲時，其父更以買奶粉為藉口離家出走，至今未露面。

當地教育部門指，已為男童安排保學工作，男童現時在當地學校上學。按臨時監護和司法救助程序，目前男孩由其舅舅照顧，當地公安機構開展尋找男孩生父的工作。

男孩舅舅表示，若男孩父親不願意照顧孩子，他願意將外甥撫養長大。

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責任編輯：王明芳