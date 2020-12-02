【2020聖誕節】新城市廣場變身英倫甜蜜花庭園　設五大英式深情告白場景

▲ 繫上紅白格子蝴蝶結的英式啤啤熊早已坐在聖誕樹前等著大家來張大頭萌照！(商場圖)

還記得電影名作《My Fair Lady》中柯德莉夏萍飾演的賣花女，在市場上賣花的經典一幕嗎？電影就是取景於倫敦柯芬園，新城市廣場即日至1月3日期間，以柯芬園為靈感，呈獻充滿節日甜蜜氛圍的【Kissmas In Town】，以浪漫象徵的槲寄生作主題，打造千呎告白聖地。

柯芬園(Covent Garden)乃倫敦最具代表性之一的聖誕景點，擁有三百年歷史，新城市廣場便參考其經典森林綠色的拱廊建築設計打造五大告白場景，包括：穿過「戀愛大門」走入千呎告白地於「情定圓頂屋」內印下情深一「吻」、在槲寄生綿延的「弦光隧道」與愛人漫步細語；於「未來告白電話亭」拍下浪漫紀念一刻，穿越時光把心聲及期許寄給未來的自己或摯愛，還有在「Love Flowers」花海及「戀熊物語」聖誕樹無限Selfie。

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另外，新城市廣場特意與香港首間及唯一專門提供漫郵服務的藝術郵局《時光漫郵postmoment》合作，在場內設置慈善「時光郵箱」，讓大家一字一句地寫下當下所想及對未來的期盼，來到指定日期拆開，便可細意回憶當時的點滴情懷。

是次活動所有慈善款項將撥捐本港唯一一所註冊兒童血液及癌症病人互助組織《生命小戰士會》，顧客只要出示曾捐款予《生命小戰士會》的證明，即可獲得精美明信片乙張及享用1年或10年漫郵服務，為本港癌症、嚴重血病或接受骨髓移植的病童籌款打氣，散播節日的溫度與喜悅。

記者：胡麗珊