【中年回春】40歲E-kids成員參加《全民造星III》 Alan靠食西蘭花樣貌凍齡

▲ 40歲E-kids成員Alan參加《全民造星III》，靠食西蘭花「回春」。

ViuTV節目《全民造星III》近日成為全城熱話，E-kids成員林詠倫（Alan）亦是其中一位參賽者，以40歲之齡成為最年長的參賽者。雖然已經40歲，但Alan身手依然敏捷，近日更靠控制飲食減肥，成功「凍齡」回春！

40歲Alan控制飲食保持狀態

ViuTV製作組模仿日本節目《恐怖醫學》製作《造星醫學》，揭露Alan「回春秘密」。在節目一開始時，Alan有點水腫，有雙下巴之餘，亦有嚴重黑眼圈，被網民指似單立文（豹哥）。

▲ 有網民笑言Alan似豹哥。（ViuTV影片截圖）

幸好Alan成功減肥，就連節目主持強尼都大讚他「回春」。他表示曾有一段時間經常食宵夜，參加《全民造星III》後，為了維持健康體魄而變得注重飲食及份量。他平日的餐單主要是西蘭花、高蛋白質食物、烚雞柳、蛋白質飲料及湯水。

▲ E-kids出道時，Alan（左）只有22歲。（網上圖片）

食品科學系畢業生：生食西蘭花更容易得到營養

另一位別名「Food Science Oppa」的參賽者羅振峰Vincent，畢業於紐約康乃爾大學的食品科學系，因此節目亦邀請他拆解Alan凍齡秘密。Vincent解釋在Alan的餐單之中，最能夠幫助他「回春」就是他經常進食的西蘭花，由因它有鈣質和維他命K，可以幫助人類鞏固骨骼。西蘭花亦有非常豐富的纖維，可以幫助人體排走糞便及毒素。

不少人平日會白烚西蘭花，但Vincent指白烚是最錯的做法，放在熱水中白烚所吃到的維他命C含量其實非常低。他建議大家進食西蘭花時，用蒸煮甚至是生食的方法：

可以將它（西蘭花）切細，加進沙律當中食用，就可以最容易得到西蘭花當中所有的營養。

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Vincent又指，如果想提升「回春」效果，亦可以食藍莓。由於藍莓有花青素，不但可以護眼，同一時間可以對抗炎症。

人類老化是因為氧化這動作，氧化會在我們體內產生自由基，甚至可能導致癌細胞滋生。當我們進食多一點花青素，可以阻止身體氧化，減慢自由基滋生。

節目亦有列出Alan另外兩個回春秘密，但就要等下集再拆解。Alan亦有在影片下面留言：「好簡單，有動力便有鬥心，連鎖反應所以便回春」。不少網民留言大讚《造星醫學》影片製作認真，就連字型、觀眾反應等都模仿得十分相似。

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責任編輯：羅嘉欣