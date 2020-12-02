【愛妻號】黃浩然與太太結婚15年晒恩愛　曾患大病感悟珍惜：繼續看着對方成長

▲ 黃浩然與太太Kaka結婚15週年。

黃浩然與太太莫家嘉（Kaka）今年結婚15年，在昨晚（12月1日）深夜，黃浩然夫婦二人就在社交平台Post照片晒恩愛放閃。黃浩然身處內地工作未能回港，所以今年未能一起過紀念日，但二人都心靈相通，互相送花給對方，隔空傳情。

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▲ 黃浩然與太太Kaka結婚15週年。（Instagram圖片）

心靈相通 送花傳情

黃浩然與太太早於2005年結婚，婚後6年才誕下兒子Kayden（現年9歲）和Ransley（現年7歲）。

一起走過15年不易，黃浩然寫下感受分享幸福：

2020可以說是我們在一起之後，分開最多時間的一年，分開的時間多了，所以更珍惜我們一起的時光。 15年的婚姻真的過得很快，15年前的今天好像是昨天的事，我們的感情也經歷了高低和考驗，有苦也有甜，令我們的家和關係更加鞏固。現在更由我們兩個變成了四個，感謝你幫我照顧好屋企，真的辛苦妳了！ 希望未來我們可以有更多更多快樂和幸福的時光，好好享受我們的每一天，相親相愛的繼續看着對方成長。今年的這一天不能跟你一起渡過，Sorry呀！Miss u！感恩往後的日子也能跟你一起走下去。我愛你❤ Happy15-th Anniversary

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雖然夫婦二人未能一起慶祝，但他們就各自訂了花送給對方。太太在IG分享：「計劃成功！成功送上你人生第一束花！係咪估唔到呢？睇到你嘅反應就知道啦！希望你會喜歡，kapok的花語是珍惜，我送它給你是想告訴你，我有多珍惜....你和我們一起建立的家」

而黃浩然就謂：「謝謝黃太千辛萬苦送來了我人生第一束花，我們令大家都學會了珍惜，願大家都珍惜身邊的一切！感恩跟你遇上了！」

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曾脾氣暴躁 感激太太包容

黃浩然是圈中出了名的愛妻號，不過在結婚初時，他就曾自認脾氣惡頂，家裏靠太太支撐。

▲ 黃浩然與太太育有2子。（Instagram圖片）

兒子出生時，黃浩然正值事業搏殺期，工作忙碌令他積聚負能量，影響了家庭關係及健康問題。他曾接受TOPick專訪指：「其實我幾惡頂，我收工回家像條死屍，所有體力、說話、耐性都全放在工作上，回家就不想理任何事，經常對太太發脾氣，慢慢就忽略了家人。」

之後，因為拍劇投入，令他要花一段時間才能融入現實家庭生活中，所以在這段磨合時間特別多磨擦。

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2014年，黃浩然的身體響起警號，突然罹患「貝塞特氏症」，這是一種罕見的免疫系統疾病，會造成潰瘍及各種損傷，有死亡風險。

當時幸得太太的鼓勵才令他振作：「公司和工作可以隨時找人替代你，但家庭和孩子，沒有人可以替代你。」黃浩然最後在家人支持下大步檻過。

而自此，他更明白維繫家庭的重要性，因此減產拍劇，凡節日必定一家人慶祝，家庭關係亦漸改善。