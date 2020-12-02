【曱甴蛋珍珠】飲珍珠奶茶到一半發現疑似紅豆　女子吐出驚見曱甴蛋超崩潰

▲ 飲珍珠奶茶到一半發現疑似紅豆，吐出驚見曱甴蛋超崩潰。

飲珍珠奶茶時要留意！台灣一名網民分享飲珍珠奶茶時飲到類似紅豆的異物，吐出一看，竟發現是蟑螂蛋！網民當下超級崩潰，並用手掐爆蟑螂蛋，指自己再也不敢喝有珍珠的飲料。

台灣網民於Dcard討論區分享，指自己在高雄搭客運時買了一杯波霸伯爵鮮奶，但喝到一半時，發現口中的珍珠，黏了一粒疑似紅豆的東西。結果吐出來時發現：「這該不會就是傳說中的蟑螂蛋吧！」，於是馬上google蟑螂蛋的照片，發現手上的「紅豆」超像蟑螂蛋。

從沒想過這麼「幸運」的事會發生在我身上，超激像的啦！吐出來後很想原地去世…

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查完後，網民嚇得超崩潰，並馬上用手掐爆蟑螂蛋，表示雖然掐爆蟑螂蛋後心情沒有變好，但希望世界能少一點蟑螂會更美好，並準備去廁所：

我的肚子開始尬起來¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯，我要去蹲廁所了ಥ_ಥ我再也不敢喝有珍珠的飲料了。

同場加映TOPick實測台式飲品，在放置24小時後，奶、茶或色素分離情況：

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【食用安全】台媒踢爆黑糖珍奶90%非黑糖製成 或添加致癌焦糖色素

網民又指，由於日常店家的環境也衛生，老闆也很好人很有誠意要負責，所以應該只會說一下要注意存放物料的衛生。

如果這篇文章有讓你們戒成功珍珠的話，我的犧牲也算值得了ಥ‿ಥ

帖文引起其他網民熱烈討論，紛紛表示噁心：「無法想像在嘴裡爆開是什麼畫面，嘔嘔嘔」、「你這樣我會不敢點...紅豆珍珠鮮奶茶」，亦有網民指：「我之前在其他飲料店喝過壁虎喔」、「一顆蟑螂卵鞘可以孵出20隻蟑螂」。

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責任編輯：羅嘉欣