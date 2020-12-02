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【導盲犬】經理大聲斥罵禁止導盲幼犬內進　韓國首爾樂天超市掀眾怒發道歉聲明

休閒消費 12:05 2020/12/02

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韓國首爾樂天超市經理大聲斥罵，禁止導盲幼犬內進掀眾怒。

韓國樂天超市（Lotte Mart）蠶室分店近日發生一宗具爭議事件。有網民透露，目擊一名市民帶著訓練中的導盲犬，打算進入超市時卻被經理攔下，並遭大聲喝斥。事件引致網民批評聲四起，樂天超市其後亦發出道歉聲明。

以下為Facebook專頁「伍麒匡 Cyrus Ng」轉載全文：

韓國樂天超市蠶室店發生了經理阻止殘疾人士輔助犬出入，並反駁及回罵殘疾人士的事件，事件一經揭發在網上引起軒然大波。樂天超市起初指該導盲犬是非殘疾人士帶來，所以存在誤會，但其後發表道歉聲明，指加強員工教育避免同樣事情發生。

有網民將此事件放上社交平台公開譴責樂天超市，該網民聲稱自己目擊在蠶室分店內，一名看似經理的職員在門口阻止殘疾人士的導盲犬出入，並向帶入者大聲指責指「又不是殘疾人，怎麼可以帶小狗來呢！」該網民在帖文中指「小狗亦感到不安，一直咬著繩子，帶入來的大嬸都哭了。」

相關的導盲犬從出生七星期開始，在志願者的家內生活1年，與人一起生活，接受可以成爲殘疾人士眼睛和耳朵的訓練。

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而現行韓國《殘疾人福利法》第40條規定，導盲犬可以進入公共交通工具，還可以訪問多個設施，因此絕對可以到訪商場或超市，任何帶著貼有輔助犬標誌的導盲犬出入公共交通工具或公共場所、住宿設施及食品接待場所等多人聚集的地方時，不得無正當理由下拒絕。而負責這種訓練的志願者叫做「Puppy Walker」。

而樂天超市蠶室店職員的行爲不僅妨礙導盲犬訓練，而且解犯了上述法例，拒絕貼上「正在訓練」標誌的導盲犬時亦將適用。根據2012年修訂的法案，如果違反，最高可被判處300萬韓圜的罰款。

而爭議擴大下，樂天超市最終發表道歉聲明，承認蠶室店的員工接待來訪的Puppy Walker一起的過程中，沒能顧及到犬主的立場，並就致歉。公司承諾會以此事爲契機，會加強員工對導盲犬及Puppy Walker的現場認知，並會汲取教訓，保證不會發生相同的事例。

原文來源：首爾新聞、首爾經濟
https://bit.ly/3lvLUo1
https://bit.ly/2Vptydn

文章獲Facebook專頁「伍麒匡 Cyrus Ng」授權刊登。

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責任編輯：陳昊淋

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