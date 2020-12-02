【衝上雲霄】TVB擬辦選秀大賽招募空姐空少　傳麥明詩緋聞機師男友率先入圍

▲ 無綫舉辦《衝上雲霄大選》招募新血，麥明詩緋聞機師男友Keith率先入圍。

TVB最近密密推出新搞作，有消息指無綫將於12月26日舉行以《衝上雲霄》為題的選秀節目，希望招攬航空業界有才之人，為TVB招募新面孔。據悉麥明詩的緋聞男友、機師Keith已經成功入圍20強，將於節目中出現大展身手。

香港航空業界因為新冠肺炎疫情問題，多間公司大受影響，減薪、裁員甚至倒閉，航空界人士只好在這般經濟低迷的情況下另謀高就。

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▲ Keith曾到麥明詩有份主持的節目擔任嘉賓。（節目截圖）

向航空業招手

最近有消息指TVB有意招攬航空業界人才，將於12月26日Boxing Day舉行以經典劇集《衝上雲霄》為題的選秀節目，參賽資格非常簡單，只需要能操廣東話、不限年齡及婚姻狀況，參賽者只需要是空姐、空少或者機師均能參加。

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▲ Keith高大有型，絕對有潛質入行。（instagram圖片）

航空界一向出名多靚仔靚女，無綫在疫境底下希望能夠為幕前的小生、花旦招募新血。據知初選已經吸引到過百位空姐、空少及機師參與，能夠成功晉身二十強的人士，將會獲得每個5,000港幣的現金津貼。成功奪冠者更能獲得十萬元獎金以及試鏡面試的機會。

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據指當中曾經為無綫節目《#後生仔傾吓偈》擔任嘉賓、十優港姐麥明詩的緋聞男友Keith已經順利入圍，身形高大、外表俊朗而且已經有一定知名度的他非常有潛質，未知緋聞女友麥明詩有否給他參賽貼士？

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