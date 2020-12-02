【使徒行者3】連詩雅10年蘊釀由性感變輕熟女　Shiga走過迷茫期珍惜成長

▲ 連詩雅出道10年，也多了人生體會，對演繹角色也有幫助。

歌星連詩雅（Shiga）近年轉投電視圈，新劇《使徒行者3》正在播映中。「其實戲份不多，只以倒敘形式出現，飾演徐天堂前女友，但跟之前《那些我愛過的人》做婦科醫生是不同的演繹。」

今年是Shiga入行10周年，加上8月患上鼻竇炎以致無法錄音，疫情下很多事都無法自主，也教她珍惜和成長。

▲ 連詩雅近年進軍電視圈，《使徒行者3》演完臥底女幹探，未來也會在《金宵大廈2》客串一個單元。(攝影︰黃建輝)

記得連詩雅拍《喜愛夜蒲》以至《性敢中環》時，走的都是時尚性感的路線，在《使徒行者3》飾演臥底女幹探阿攣。

▲ 連詩雅在《使徒行者3》飾演臥底阿攣，一開始已有激吻戲份。(相片來源︰連詩雅fb)

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「這次純粹以倒敘的回憶形式亮相，講返阿攣以前做過甚麼，主要與徐天堂（袁偉豪飾）有感情線，是埋身查他做完臥底返警隊，中間有否已變節成為黑警。」

連詩雅說：「記得拍攝第一日第一場戲，跟他有激吻戲，算是色誘他，中間有點尷尬，畢竟跟他不是非常熟。但溝通過細節後，我們便很快入戲，一兩take後導演就收貨，將尷尬感減到最低。」

電視V.S. 電影 滿足感大不同

比起在《那些我愛過的人》飾演婦科醫生方書文，Shiga指今次飾演臥底警察，兩個角色不同，演繹方法亦異。「前者講情懷、家庭的東西較多，可能方書文是專業人士，演的時候較冷靜淡定；反觀阿攣則較活潑，有幕被徐天堂發現是臥底，被他綁起扮擲落樓，都有些掙扎的場面。」

▲ 連詩雅在《那些我愛過的人》飾演婦科醫生方書文一角，對她而言也是一大挑戰。(相片來源︰連詩雅fb)

相比起電視和電影，連詩雅說兩者的滿足感也截然不同：「電視劇的角色，是可以用十幾二十集慢慢煲，電影則是個半小時的故事，揣摩有異，兩樣都有好玩之處。戲院是大銀幕，觀眾買飛入去睇；但打開電視睇到，滿足感也不一樣。」

Shiga於2010年出道，今年剛好10年，由形象夜蒲到今天的輕熟女，初則春光明媚，繼而方覺浪濤隱隱：「講真出道做模特兒時間很短，那時主力還是教小朋友英文、帶baby gym group，再而入行做歌手。」

她感慨說：「頭幾年覺得很順利，雖然現在多了機會拍戲拍劇，但我仍以唱歌為first priority。10年過去，當然經歷很多東西，有高低起伏，開心要感恩，不開心也是珍貴的一課，這樣人生才有色彩。」

轉公司的挫敗感

由華納轉投星夢的過程中，Shiga坦言有點挫敗感：「感覺幾無助，不知可做些甚麼。我不介意辛苦、無得休息，但『等緊一啲嘢發生』、進退不得時，就變得好被動和迷惘，幸好經理人公司都給予我很多支持，經常輔導我並給我方向，才慢慢走過來。」

成長是循序漸進的過程，現年32歲的Shiga說人生經歷愈豐富，相對愈容易投入角色：「記得16、17歲時，要我教中三學生英文，年紀差不多，加上以前雞仔聲，都好難說服對方聽我講書。後來一路走來，回想20歲出頭，肯定不能做方書文這婦科醫生，反之現在30多歲，亦難做回《喜愛夜蒲》的角色。」

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▲ 拍畢《那些我愛過的人》，連詩雅與黃翠如、陳自瑤（yoyo）成為閨密，閒時也會相約行山，分享煮飯及運動心經。(相片來源︰連詩雅fb)

患鼻竇炎 影響唱歌放鬆自己

說到底，歌手才是Shiga最享受的身份，《到此為止》、《好好過》和《舊街角》等歌曲，都顯示她除了長腿性感之外，唱家班級的穩紮功架。

Shiga表示：「本都計劃錄兩首新歌，是講10年來的心境變化，現在都錄好。但年中患了鼻竇炎，停唱歌個幾月。」

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她續指：「以為鼻竇炎是身體疾病不舒服，但看了幾個醫生，都說是心理開始，因經常精神緊張，心情影響身體的免疫系統，所有的病就會發出來。由細到大我都好緊張、易失眠，晚上經常發夢，惟有嘗試同自己講要放鬆些。」

疫情下，Shiga作為動漫迷也狂煲《鬼滅之刃》和《進擊之巨人》，也是她的減壓之道。

撰文︰馮柏偉