【幼兒保暖】天氣轉涼幼兒睡覺易冷親　中醫教搓腳捏脊保暖驅走寒氣

▲ 中醫教搓腳和捏背為幼兒驅走寒氣。

受東北季候風影響，本港天氣明顯轉涼，天文台預測本周五（4日）及周六（5日）氣溫下降至15至21度，部分地區更只有11度。幼兒抵抗力較弱，家長要注意孩子保暖，避免睡覺時著涼，中醫亦教睡前為孩子搓腳和揑脊，趕走寒氣，讓孩子「暖笠笠」地睡個好覺。

▲ 小朋友踢被或雙腳靠牆，都容易寒氣入體。（馬琦傑醫師facebook圖片）

注意雙腳保暖

註冊中醫馬琦傑表示，入夜是身體器官開始修復時，若小朋友睡覺時踢被，又或雙腳挨牆睡覺，寒氣自然由腳底的主要穴位滲入身體，就容易生病。他提醒，家長可讓幼兒用棉質睡袋睡覺，自然不會踢被，亦可於牆身加咕𠱸或防撞膠，幼兒雙腳就不會直接觸碰冰冷的牆身。

另外，他亦建議，家長可在睡前為小朋友按摩雙腳，特別是搓暖雙腳，從腳指到腳掌，來回搓揉直至雙腳變暖，這樣可以趕走寒氣，預防寒氣從腳底滲入，提升抵抗力。

▲ 為小朋友搓暖雙腳。（影片截圖）

捏脊行氣活血

除了雙腳，家長亦可為孩子捏脊，馬醫師指出，捏脊有助調和陰陽、健脾和胃、疏通經結、行氣活血，因背上的膀胱經是身體五臟六腑反映穴位的地方，而膀胱經是人體十二經絡中最長的經絡。

按摩位置：背部脊柱

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做法：

1. 由龜尾向大椎拿捏，即由下至上，來回最少3次。使用兩手的拇指與食指以捏法，沿背部脊椎（即膀胱經）捏拿肌膚。

2. 用食指和中指從尾龍骨向上推，最少按10次。

3. 用雙手食指和中指從下向上推，並向兩側打圈按摩，來回5至6次。

馬醫師指出，捏脊有助促進氣血運行，改善臟腑功能，增強抗病能力。如果配合食療會更好，早上飲淮山水（調理脾胃），晚上飲鵪𪂹純湯（補肺補腎）。

文章內容獲馬琦傑醫師授權轉載。

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責任編輯：林愛娜