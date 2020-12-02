【家庭悲劇】遭夫家暴13年向滿月B女報復　3孩狠母注射漂白劑刀割全身︰希望她慢慢死去

▲ 土耳其一名狠母自女兒1個月大起，便向其注射漂白劑及刀割全身，以圖慢性殺死女嬰。

家暴問題對下一代遺害深遠，土耳其一名3孩媽媽日前被醫院揭發，長期虐待18個月大的女兒，不但用剃刀割傷BB全身，更向其體內注射漂白劑企圖慢性殺害女兒。媽媽被捕時坦承自己「無法再愛女兒」，才狠下毒手，但她被指遭受丈夫家暴長達13年，令她不自覺發洩於子女身上。

據英國《鏡報》報道，土耳其31歲媽媽Ezgi Korucu日前被控「蓄意使用酷刑殺害孩童」，正面臨20年以上徒刑。

案情指，Ezgi自女兒1個月大起施虐，包括用剃刀割傷B女的頭、腿、胸部及眼皮，並向其靜脈注射漂白劑和肥皂，她會趁其他家人熟睡或離家時，向B女施虐。

狠母︰我無法再愛女兒

Ezgi先前曾被拘留並釋放了兩次，警方曾對她作出調查，但她由始至終否認虐兒惡行。直到去年一月，醫生再次發現B女全身有多處刀傷，且有大小不一的瘀青及針孔，Ezgi才坦承惡行︰

我無法再愛女兒，希望她慢慢死去，所以我決定折磨她……

寫信答謝丈夫及女兒求原諒

警方經深入調查後發現，狠母虐兒的背後藏有一個家庭悲劇，Ezgi遭受丈夫Eray Korucu家暴長達13年。

不過，她於還押期間寫答謝信給丈夫，「謝謝你沒有在孩子面前羞辱我，我們以某種方式在一起13年。」她又寫多一封道歉信給女兒，請求女兒原諒。

我向你和兄弟姐妹道歉，請原諒我，我不是一個壞媽媽。

不過，Ezgi的代表律師指出，她根本不敢說實話，她因長期遭受家暴而感到害怕，導致她出現偏差行為，不自覺將憤怒發洩於子女身上。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳