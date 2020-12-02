【以牙還牙】不滿樓上住客製造噪音　男子自製「震樓神器」報復被捕

▲ 男子不滿樓上住客製造噪音，遂自製「震樓神器」報復。

鄰里糾紛不時發生，台灣一名男子因不滿樓上住戶長期製造噪音，自製「震樓神器」報復，用工具敲擊天花板製造聲響，多戶鄰居不堪長期受滋擾作出提告，警方最終將男子拘捕。

自製「震樓神器」報復

根據台媒報道，涉事的57歲徐姓男子居於新北市，自稱曾從事科技業。因不滿樓上住戶踩踏地板發出噪音，去年起自製「震樓神器」還擊，他利用電動摩打、木竿、計時器等物品，自行組裝震樓工具，在深夜或自己不在家期間開啓機器，敲擊牆身和天花板，製作巨響和震動。

但由於聲響過大，不只影響樓上住戶，多達4、5 戶鄰居也無辜被殃及，最終共有11名鄰居向徐男作出提告，當地警方周日（11月29日）上門將其拘捕，並於住所搜獲3支「震樓神器」，分別設置客廳、房間和走廊，其中2支裝有摩打及計時器，可設置時間自動敲擊，另1支則為手動敲擊。

徐男被捕後承認自製「震樓神器」，目的是報復樓上住戶長期發出噪音，警方以涉嫌干犯「妨害自由罪」將他起訴，目前徐男獲准以5萬元新台幣（約1.4萬港元）保釋。

樓上住戶：父母被吵得無法睡覺

樓上住戶接受媒體訪問表示，搬進住所的翌日，徐男就上門投訴指搬動聲音很吵，她解釋搬家無可避免會發出聲響，但不久後徐男就開始報復。

這樣子撞一下，我們整個人都受到驚嚇，我父母都沒辦法睡覺。

亦有受影響的鄰居表示，早上四、五點，徐男就會用「震樓神器」發出聲響，他搬走後就利用計時器讓「震樓神器」自動敲打，「每晚十時、十一時開始，大概每一個小時就會敲五、六聲」。

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責任編輯：羅嘉欣