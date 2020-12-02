浸大學生會署理會長方仲賢被捕警控3罪　12月8日西九法院提堂

▲ 警方拘捕浸大學生會署理會長方仲賢。（經濟日報資料圖片）

浸大學生會署理會長方仲賢今日（2日）早上被警方拘捕，警方表示，方仲賢被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒在正當執行職務的警務人員，以及妨礙司法公正共3罪，12月8日在西九龍裁判法院提堂。

浸大學生會今日早上在Facebook專頁表示，方仲賢早上約7時被超過20名警員上門拘捕，指控他妨礙司法公正、拒捕及藏有攻擊性武器，被扣留於沙田警署。

警方指，方仲賢涉嫌於去年8月6日，在深水涉被警員截查時嘗試逃走，警方制服他後，在其身上搜出10支高功率雷射裝置及拘捕他。

警方說，根據國際電工委員會的標準，這些鐳射筆用作工業及軍事用途，用以傷害他人可以致盲，方仲賢當時聲稱鐳射筆是用作觀星，但警方認為他並無合法權限及合理辯解藏有這些鐳射筆。

警方續稱，當日警員上前截停搜查方仲賢時，對方拔足逃跑，被捕後因不適送院，在醫院接受治療期間，方仲賢曾重設手機，警方認為他有意刪除與案件有關的證據。

浸大學生會表示，對警方多次針對學生會成員之濫捕行為，予以最強烈譴責，要求警方馬上釋放方仲賢；又批評自《國安法》立法後，當局大舉進行清算，肆意拘捕不同異見者，製造白色恐怖。

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記者：陳曉瑩