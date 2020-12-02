【狠心離婚】老公不肯付家用家務也不幹 新婚妻堅決離婚：嫁錯便要馬上下車

▲ 老公不肯付家用家務也不幹， 新婚妻堅決離婚指，嫁錯便要馬上下車。

「海寧，你可有相熟的律師？」友問。

「你需要哪一方面的法律服務？」

「離婚。不是我，是我的女兒。」

「她不是去年初才結婚嗎？」當時我也有參加她的婚宴。

「她跟丈夫有很大分歧，我勸過她，她堅持要離婚。」

「找律師前，可以建議他們找專家輔導。」

「我勸他們分居，雙方冷靜一會兒，二人死也不肯。女兒說自己還年輕，嫁錯了便要馬上下車，不然痛苦一生。」

「 男方犯了甚麼大錯？」

「他們性格不合。女婿指摘女兒有潔癖，在生活上事事挑剔他，甚麼事都要管，就連他交甚麼朋友或買甚麼東西都要干涉；女兒指摘女婿甚麼家務也不幹，不去學煮飯，回家只懂打機，沒上進心，沒生活情趣。最大問題是他不肯付家用，自己賺錢自己花費。兩人都性格倔強，互不相讓，天天互相用粗口辱罵對方，我真是無眼睇。」

確實很多女孩都想駕馭男生，而且被寵成習慣對男孩發號施令，稍有不從便大發雷霆。結婚前，還可以勉強當成是一種打情罵俏；不過，當柴米油鹽、房租、水電煤氣費等生活瑣事貼身正面迎來，加上不同的生活習慣，浪漫的婚姻就多了許多不和諧。無論任何年紀的夫妻都不能逃避這些問題，要不正面解決問題，要不承受失敗。

收拾房間，煮飯洗衫，夫妻本應分擔配合。家庭是二人共同擁有，財務也應雙方承擔，大家都知，只是大家都不想做，期待對方多做，自己坐享其成。

學校與其教通識，倒不如重點教家政、木工、理財，還有德育。粗言穢語絕不適宜在愛侶間出現，一定傷身又傷心。