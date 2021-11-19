【中文句式】小學中文句式學習重點 複句分為8大類型

▲ 中文句式複習。

中文科學習重點中，複句主要有8個類型，主要分為並列複句、承接複句、選擇複句、遞進複句、因果複句、轉折複句、假設複句、條件複句。

1. 並列複句

由兩個或以上的分句組合而成，用來陳述相關而又並列的幾種事物，各分句不分先後主次。

常用關聯詞語：「也」、「又」、「同時」、「又……，又……」、「一面……，一面……」、「一邊……，一邊……」。

2. 承接複句

兩個或以上的分句，按先後順序，一個接一個地敘述連續發生的動作或事情。

常見關聯詞語：「就」、「接著」、「首先……然後……」

3. 遞進複句

由兩個或以上的分句組成，後面分句述說的意思比前面分句更進一層。

常用關聯詞語：「並」、「更」、「甚至」、「不僅……也……」、「不但……還……」

4. 選擇複句

由兩句或以上的分句組成，幾個分句分別說出幾件事情，表示從中選擇一件。

常用關聯詞語：「還是」、「或者……或者……」、「不是……就是……」

5. 轉折複句

由兩個有轉折關係的分句組成，轉折複句後面分句與前面分句的意思相反或相對.

常用關聯詞語：「卻」、「不過」、「雖然……但是……」、「儘管……還是……」

6. 因果複句

由前後兩個分句組成，前一個分句說明原因，後一個分句說明結果。

常用關聯詞：「由於」、「以致」、「因為……所以……」

7. 假設複句

由兩個有假設關係的分句組成，前面的分句假設一個情況，後面的分句說出假設情況一旦實現時，所產生的結果。

常用關聯詞：「要是」、「倘若」、「即使」、「如果……就……」

8. 條件複句

由兩個有條件關係的分句組成，前面分句提出條件，後面分句表示結果。

常用關聯詞：「只要」、「才」、「便」、「除非……否則……」、「無論……都……」

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