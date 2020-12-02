  • 22°C
香港時間 : 20201202日 (三) 14:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】狂野港姐廖慧儀前男友墮樓身亡　疑受情困曾留言暗示自尋短見

娛樂 12:29 2020/12/02

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

曾參選今年港姐的廖慧儀（Jessica），因性感形象及曾是空姐，被傳媒封以「狂野空姐」稱號。今日有傳媒報導，廖慧儀的前男友Sam，疑今晨在油麻地一座大廈高處墮樓，送院後不治。而Sam的胞妹則在哥哥IG留言，證實Sam「已經不在」。

報導指，今日早上6時許，一名男子從油麻地大廈高處墮下，傷者其後送往廣華醫院搶救，證實身亡。

Jesica跟前度Sam合照。（取自instagram）

消息指死者正是「狂野空姐」廖慧儀的前度Sam，而Sam被指在今天早上曾在IG留言暗示尋死，他以英文寫：「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey.Goodbye.Please forgive me for doing this.Been suffering for 2 months both mentally and physically.Just couldn’t take it any longer.Sorry」

大意是感謝在其人生路上幫助過的人，再見！並指自己精神和身體上受折磨兩個月，盼大家原諒他。

廖慧儀前度男友sam的胞妹於IG留言。

Sam的胞妹亦有哥哥IG Story上留言：「哥哥已經不在了，感謝你們的擔心，未來會有設靈，會再通知。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

跟廖慧儀關係糾纏

有「狂野空姐」之稱的今年落選港姐廖慧儀（Jessica），自參選以來都大方公開跟男友Sam戀情，十分恩愛。

廖慧儀參選時已經是非多多，雖一度被視為大熱，最終五強不入，幸Jessica拍拖5年的男友Sam亦公開支持女友，對她呵護備至。

【港姐2020】被指有紋身廖慧儀入圍十強　陳楨怡+謝嘉怡稱身材非最佳

    點擊圖片放大
    +3
    +2

可是廖慧儀曾被指搭上《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢，而狠飛男友，其後Sam一度出post怒罵廖慧儀，Jessica其後在IG爆料，指自己一直遭人恐嚇甚至性騷擾！

Jessica聲稱自己IG帳戶多度被入侵，指有人一直偷用其Email，並對她跟蹤、威脅、恐嚇以至性騷擾，更指有人「日日都玩跳樓，你要搞清楚呢啲唔係愛嘅表現。」

Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖 下一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳　Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖
今日 13:25
【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳　Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
17:59 2020/10/20
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
廖慧儀 香港小姐 娛樂人物職業 娛樂行業 TVB

最高瀏覽

【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯