【香港小姐】狂野港姐廖慧儀前男友墮樓身亡　疑受情困曾留言暗示自尋短見

曾參選今年港姐的廖慧儀(Jessica),因性感形象及曾是空姐,被傳媒封以「狂野空姐」稱號。今日有傳媒報導,廖慧儀的前男友Sam,疑今晨在油麻地一座大廈高處墮樓,送院後不治。而Sam的胞妹則在哥哥IG留言,證實Sam「已經不在」。

報導指,今日早上6時許,一名男子從油麻地大廈高處墮下,傷者其後送往廣華醫院搶救,證實身亡。

▲ Jesica跟前度Sam合照。(取自instagram)

消息指死者正是「狂野空姐」廖慧儀的前度Sam,而Sam被指在今天早上曾在IG留言暗示尋死,他以英文寫:「Thank you for everyone who have been supporting throughout my journey.Goodbye.Please forgive me for doing this.Been suffering for 2 months both mentally and physically.Just couldn’t take it any longer.Sorry」

大意是感謝在其人生路上幫助過的人,再見!並指自己精神和身體上受折磨兩個月,盼大家原諒他。

▲ 廖慧儀前度男友sam的胞妹於IG留言。

Sam的胞妹亦有哥哥IG Story上留言:「哥哥已經不在了,感謝你們的擔心,未來會有設靈,會再通知。」

跟廖慧儀關係糾纏

有「狂野空姐」之稱的今年落選港姐廖慧儀(Jessica),自參選以來都大方公開跟男友Sam戀情,十分恩愛。

廖慧儀參選時已經是非多多,雖一度被視為大熱,最終五強不入,幸Jessica拍拖5年的男友Sam亦公開支持女友,對她呵護備至。

可是廖慧儀曾被指搭上《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢,而狠飛男友,其後Sam一度出post怒罵廖慧儀,Jessica其後在IG爆料,指自己一直遭人恐嚇甚至性騷擾!

Jessica聲稱自己IG帳戶多度被入侵,指有人一直偷用其Email,並對她跟蹤、威脅、恐嚇以至性騷擾,更指有人「日日都玩跳樓,你要搞清楚呢啲唔係愛嘅表現。」

