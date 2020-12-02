【自私老公】放工打機至凌晨不理初生兒　新手爸反怒數全職太太N宗罪：佢湊仔煮飯好應該

▲ 新手爸收工後狂打機不理初生兒，更怒數太太N宗罪。

全職媽媽每天忙於在家照顧孩子，打理家頭細務，只盼換得丈夫的安慰。然而，一名港爸在討論區發帖吐苦水，指太太生育後完全變成另一個人，狂數太太N宗罪，而他的帖文卻引來網民一面倒狂插，大鬧男子「嫁著你真係單親好過」。

有港爸於討論區以「女人生完好似變咗另一個人咁」為題，控訴太太自從生育後事事變得敏感。港爸每天朝9晚5上班，回家後想抱抱初生兒，卻被太太斥責要先洗手。他又想先與朋友打幾鋪機再洗澡，惟太太又發脾氣著他先洗澡。

有一次，港爸打機期間，兒子在旁邊不停大哭，而當時太太正在洗澡，

我咪大聲叫佢出嚟理咗個仔先囉，佢就話我喺廳度點解唔理咗個仔先，我做sup（輔助）啊，點行開呀？完全覺得佢係無理取鬧。

港爸：收工打機好正常

當太太洗澡後，便吩咐她先煮晚飯，但太太卻表示先餵兒子，「我返完成日工要佢煮俾我食先都應該啦！我有返工，佢係全職媽媽，咁湊仔煮飯唔係應該由佢做咩？」港爸又指，工作辛苦，收工後回家與朋友打機，有時更會玩至凌晨，「佢就發晒脾氣話我日日打機，我有錯咩？」

呻太太不體諒工作辛苦

除此之外，港爸更表示太太經常呻他無出色，後悔當天嫁給他，「我返朝9晚5點都辛苦過佢喇，佢都係喺屋企嘆住冷氣湊仔，佢明明朝朝未天光就起咗身泵奶，但佢都唔會叫我起身返工，搞到我接近日日遲到。」他更指，太太呻為了餵人奶每天只睡數小時，他便提議轉餵奶粉，

佢又話咩嘢將最好給最好，完全覺得佢俾堆媽媽谷洗哂腦，我咪又係食奶粉大，食到我宜家牛高馬大。

網民狠批：自私！

帖文一出引來不少網民炮轟，指他不配做男人，「嫁著你寧願單親好過」、「做你老婆慘過食屎」。但港爸卻回應說，指湊仔應該由女人做，男人返工賺錢，收工打機沒有問題。有網民建議港爸與太太的身份調轉一天，「你嘅問題，只要你同老婆互換一日咁大把，就無晒疑問㗎喇」，更大鬧他不體諒太太照顧新生兒的辛酸，「你只係掛住自己！自私！」

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責任編輯：王明芳