【真人版泰山】21歲男子外表如未進化猿人　以草當主食開口現動物叫聲

▲ 居住在非洲、現年21歲的艾力（Ellie）因外表像猿人遭同村人排斥。

居住在非洲、現年21歲的艾力（Ellie），長相與一般人有異。頭部較小、鼻子較寬闊、牙齒排列較為疏落，別人都指他長得像沒有「演化」完全的猿人。艾力至今沒有語言能力，愛在樹林間遊蕩，別人笑稱他是「猴子」，其母親卻認為他是「上帝給的禮物」。

根據外媒報導，非洲當地醫生診斷，艾力有學習障礙，沒有語言能力，行為動作特別緩慢。在別人眼中，艾力有如「怪胎」，常常取笑他是「猴子」。其母親指他從小受到欺凌，每天看着兒子被人追着跑回家，感到非常難過。

▲ 艾力因其獨特外表從小受到村民欺凌，母親看在眼內感到非常心痛。（來源：YouTube頻道Afrimax English）

艾力平時不喜歡進食，幾乎都在森林裏面遊蕩；母親天天追着他跑，甚至要製造小陷阱才可以捉住他。艾力愛挖泥土，會以生果及草為主食，令當地人相當不解。然而其母始終相信，「我的孩子就是上帝給的禮物」。

由於害怕同村的小朋友，艾力沒法上學，其母表示他最喜愛的活動是跑步，「當他看到人，就會設法跑開。他一跑我也要跟着跑，我們曾在一星期內跑超過230公里」。

曾有網絡節目拍攝艾力的故事，冀更多人關注艾力與母親的生活狀況；近日有網民發起籌款活動，希望幫助二人改善生活。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳