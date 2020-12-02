【有線裁員】有線新聞中國組及16名港聞組請辭　學者稱一個時代終結

▲ 有線寬頻昨公布，就部門架構及人力資源作全面檢視及調整，約100名員工受影響，包括職務調動及離職。（經濟日報資料圖片）

有線新聞部昨日（2日）裁走40人，包括負責調查報道的《新聞刺針》全組編採人員等，港聞組16名採訪主任及記者即時辭職，以示不滿。有被裁員工對公司感失望，指管理層做法粗暴；記協認為今次裁員是政治因素大於財政壓力；學者則認為代表一個時代終結。

有線寬頻架構調整約100人受影響，新聞部裁減40人涉多個組別，詳情即看：【下一頁】

遭解僱的有線新聞中國組助理採訪主任黃麗萍今日出席電台節目時表示，員工昨日僅透過外界始知裁員消息，不滿管理層事前無與部門主管商討開源節流應對方案，形容他們做法「粗暴」，不尊重新聞部運作，令員工不能接受。

她說，疫情下公司已扣減員工花紅及要求他們放無薪假，坦言對公司由失望變成絕望，而公司解釋是財政理由決定裁員，由於憂慮不斷被削弱運作會轉差，因此中國組全組辭職。

▲ 有線新聞中國組助理採訪主任黃麗萍遭解僱。（經濟日報資料圖片）

黃麗萍透露，4名新管理層上任後，與員工無任何交流，亦曾出手干預新聞運作，令部份記者認為，無法繼續努力維持新聞質素，故決定集體請辭。記協主席楊健興在另一個電台節指有線新聞部管理層未能解釋裁員準則，質疑今次決定是基於政治原因，反映香港現時在大環境下，媒體被整頓。

曾任有線中國組首席記者的浸大新聞系高級講師呂秉權相信不只是疫情與經濟原因，對事件感到沉重，認為請辭的有線員工，並非輕率作決定，認為代表一個時代終結。

▲ 有線新聞部港聞組16名採訪主任及記者集體請辭。（經濟日報資料圖片）

有線新聞部中國組及港聞組5名採訪主任及11名記者決定請辭，以示不滿，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩