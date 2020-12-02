【暖心鄰居】誤發42次外賣訂單支付$1280　7歲女童大哭幸遇好心鄰居攤分

▲ 菲律賓一名女童不小心叫外賣多達42次，30多名外賣員擠在女孩家門外。

小朋友難免會有闖禍的時候，菲律賓宿霧一名女童竟然不小心叫外賣多達42次，30多名外賣員同一時間來到小女孩家門外，女孩要支付過千元的費用，嚇到不知所措哭起來，最後幸好一眾好心鄰居幫忙，結局很窩心。

▲ 菲律賓一名女孩訂了42份外賣。（圖片︰Dann facebook）

誤訂42份外賣炸雞

綜合外媒報導，菲律賓宿霧（Cebu）有名7歲女童於上周三（11月25日）用Foodpanda應用程式訂外賣，用手機訂送外賣食物很方便，可時當天遇上網路問題。女童與奶奶一起訂購2盒速食店的炸雞和薯條，小女孩負責訂外賣，她發現點餐似乎沒有反應，因此不斷按落訂至成功為止。

▲ 大量外賣車手湧現。（圖片︰Dann facebook）

她沒想到遇上網路及平台app問題，導致訂單重複送出了42次之外，之後沒多久，多位拿著炸雞和薯條熊貓外賣員駕著電單車抵達女孩家門口，人數之多場面壯觀，女孩此時才知道誤訂很多份外賣，須支付7938比索（約1280港元），知道後嚇呆，哭起來了。

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鄰居幫忙買下外賣

家外擠滿外賣員，鄰居見狀紛紛了解發生甚麼事，有鄰居幫忙買下外賣去攤分。當中有名熱心的鄰居Dann Kayne Suarez 更在facebook上直播，拍下現場環境及述說發生何時，有鄰居向不同的外賣車手先後買了2份炸雞和薯條，外賣員一手交貨一手收錢，之後離開。

在Dann直播約20分鐘的影片中，有不少鄰居也出來幫手買下外賣，包括他自己。他解釋現場情況︰

現場累積了30多名車手，有一些車手沒有來，因為他們感到訂單有可疑，取消接單。

▲ Dann召集朋友幫忙購入大量食物。（圖片︰Dann facebook）

外賣車手逐一散去

Dann開直播的原因是，希望朋友知道此事，幫手買下外賣，由他先代購。但是仍然一些車手急於趕下一單外賣，帶走了未售出的物品並離開，沒有收到報酬。現場車手變得愈來愈少，大約20分鐘後已全部散去，事件圓滿解決。

不少網民留言感謝Dann及鄰居的熱心去幫助小女孩，大讚他們，好人一世平安。另有網民指供應餐點的餐廳應該要發現問題，去致電了解才接單。

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責任編輯︰王明芳