【聖誕郵票】香港郵政發行聖誕特別郵票 各郵政局12月4日起發售【多圖】
社會 13:48 2020/12/02
聖誕節將到，香港郵政推出以「聖誕郵票IV」為題的特別郵票及相關集郵品，包括首日封、郵票、小全張、自動黏貼小全張、自動黏貼郵票小型張、套摺、郵資已付聖誕卡及已蓋銷首日封。各郵政局由本周五（4日）起發售。
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香港郵政表示，今次發行一套四枚的郵票及自動黏貼郵票小型張，透過生動有趣的插畫，展示聖誕老人來到香港，不但往茶樓喝茶吃點心，到遊樂場滑滑梯、盪鞦韆，在維港海旁耍太極、下象棋，更帶着雪人和薑餅人坐電車派送禮物，感受地道特色。
小全張上則印有聖誕老人帶着薑餅人乘坐渡海小輪的插畫；自動黏貼小全張上「Merry Christmas」的字樣由點心、鐘樓、筷子等不同的香港特色元素拼湊而成；套摺的設計是聖誕老人背着香港標記之一的紅白藍尼龍袋派送禮物，內頁以各種富本地特色的聖誕掛飾作點綴，如舊式信箱、點心、傳統霓虹招牌等。
「 聖誕郵票IV」 特別郵票銷售安排：
|郵品
|售價（元）
|發售日期
|發行首兩日每名排隊顧客的限購數量
|(A) 在各郵政局發售的郵品
|首日封
|1.5
|2020年11月20日至2021年3月3日
|無限額
|郵票（一套四枚背膠郵票：$2﹑$3.7﹑$4.9及$5）
|15.6
|2020年12月4日至2021年3月2日
|10張
|小全張（嵌有一套四枚背膠郵票：$2﹑$3.7﹑$4.9及$5）
|15.6
|10張
|自動黏貼小全張（嵌有一套四枚背膠郵票：$2﹑$3.7﹑$4.9及$5）
|15.6
|10張
|自動黏貼郵票小型張（嵌有四枚面2元的自動黏貼郵票）
|8
|10張
|自動黏貼郵票小型張嵌有四枚面值3.7元的自動黏貼郵票）
|14.8
|10張
|自動黏貼郵票小型張（嵌有四枚面值4.9元的自動黏貼郵票）
|19.6
|10張
|自動黏貼郵票小型張（嵌 有四枚面值5元的自動黏貼郵票）
|20
|10張
|套摺（內附一套四枚背膠郵票）
|30
|5套
|(B) 只限在集郵局發售的郵品
|貼有一套四 枚背膠郵票的 已蓋銷首日封（以相關的特 別郵戳蓋銷）
|19.6
|2020年12月4日至2021年3月3日
|5個
|貼有一張背膠小全張的已 蓋銷首日封（以相關的特別 郵戳蓋銷）
|19.6
|5個
|貼有一套四枚背膠郵票的 已蓋銷首日封（以相關的彩 色郵戳蓋銷）
|19.6
|5個
|貼有一張背膠小全張的已蓋銷首日封（以相關的彩色郵戳蓋銷）
|19.6
|5個
|郵資已付聖誕卡（本地郵資）（一套四款）
|36
|5套
|郵資已付聖誕卡（空郵郵 資）（一套四款）
|46
|5套
|資料來源：香港郵政
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記者：陳曉瑩