【聖誕郵票】香港郵政發行聖誕特別郵票　各郵政局12月4日起發售【多圖】

▲ 圖示郵資已付聖誕卡（本地郵資）。（香港郵政提供）

聖誕節將到，香港郵政推出以「聖誕郵票IV」為題的特別郵票及相關集郵品，包括首日封、郵票、小全張、自動黏貼小全張、自動黏貼郵票小型張、套摺、郵資已付聖誕卡及已蓋銷首日封。各郵政局由本周五（4日）起發售。

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香港郵政表示，今次發行一套四枚的郵票及自動黏貼郵票小型張，透過生動有趣的插畫，展示聖誕老人來到香港，不但往茶樓喝茶吃點心，到遊樂場滑滑梯、盪鞦韆，在維港海旁耍太極、下象棋，更帶着雪人和薑餅人坐電車派送禮物，感受地道特色。



小全張上則印有聖誕老人帶着薑餅人乘坐渡海小輪的插畫；自動黏貼小全張上「Merry Christmas」的字樣由點心、鐘樓、筷子等不同的香港特色元素拼湊而成；套摺的設計是聖誕老人背着香港標記之一的紅白藍尼龍袋派送禮物，內頁以各種富本地特色的聖誕掛飾作點綴，如舊式信箱、點心、傳統霓虹招牌等。

「 聖誕郵票IV」 特別郵票銷售安排：

郵品 售價（元） 發售日期 發行首兩日每名排隊顧客的限購數量 (A) 在各郵政局發售的郵品 首日封 1.5 2020年11月20日至2021年3月3日 無限額 郵票（一套四枚背膠郵票：$2﹑$3.7﹑$4.9及$5） 15.6 2020年12月4日至2021年3月2日 10張 小全張（嵌有一套四枚背膠郵票：$2﹑$3.7﹑$4.9及$5） 15.6 10張 自動黏貼小全張（嵌有一套四枚背膠郵票：$2﹑$3.7﹑$4.9及$5） 15.6 10張 自動黏貼郵票小型張（嵌有四枚面2元的自動黏貼郵票） 8 10張 自動黏貼郵票小型張嵌有四枚面值3.7元的自動黏貼郵票） 14.8 10張 自動黏貼郵票小型張（嵌有四枚面值4.9元的自動黏貼郵票） 19.6 10張 自動黏貼郵票小型張（嵌 有四枚面值5元的自動黏貼郵票） 20 10張 套摺（內附一套四枚背膠郵票） 30 5套 (B) 只限在集郵局發售的郵品 貼有一套四 枚背膠郵票的 已蓋銷首日封（以相關的特 別郵戳蓋銷） 19.6 2020年12月4日至2021年3月3日 5個 貼有一張背膠小全張的已 蓋銷首日封（以相關的特別 郵戳蓋銷） 19.6 5個 貼有一套四枚背膠郵票的 已蓋銷首日封（以相關的彩 色郵戳蓋銷） 19.6 5個 貼有一張背膠小全張的已蓋銷首日封（以相關的彩色郵戳蓋銷） 19.6 5個 郵資已付聖誕卡（本地郵資）（一套四款） 36 5套 郵資已付聖誕卡（空郵郵 資）（一套四款） 46 5套 資料來源：香港郵政

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記者：陳曉瑩