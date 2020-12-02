【防疫措施】2人限聚令、晚10時後禁堂食、娛樂處所關閉今日生效　一文看清最新安排

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本港疫情進入第四波，港府早前宣布再次收緊防疫措施，包括二人限聚令，堂食時間至晚上10時，以及娛樂處所關閉等措施今日（2日）生效。

食物及衞生局發言人表示，鑑於本港疫情嚴峻，由室內羣組聚集活動，特別是歌舞活動引致的大型羣組爆發，已涉及數百宗確診個案。此外，多宗源頭不明個案的出現，顯示社區存在多條隱形傳播鏈，有必要立刻收緊羣組聚集的規定，以減低人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。

最新的防疫措施今日生效至12月15日，為期兩星期：

公務員安排留在家中工作，提供緊急和必須公共服務的人員除外

遊戲機中心，遊樂場所、麻雀館、卡拉ＯＫ等場所需要關閉；至於酒吧、夜總會、派對房間繼續關閉

兩大主題樂園，海洋公園及迪士尼樂園屬公眾娛樂場所，亦要關閉14天

健身中心、體育處所（包括室內及室外）繼續開放，限2人聚集，活動期間須戴口罩；美容院及按摩院可繼續營業

餐廳食肆堂食時間由每日清晨5時至晚上10時止，限2人一枱

所有營運處所需加設「安心出行」二維碼

在公眾地方進行羣組聚集的人數限制由4人收緊至2人

在沒有食物或飲品供應的婚禮上的羣組聚集人數限制由不多於50人收緊至20人

收緊就按照任何條例或規管該公司的運作或事務的其他規管性質文書舉行的上市公司的股東會議的人數限制，每個房間或區隔範圍的可容納人數由不多於50人收緊至20人，而會議上不可供應食物或飲品

撤銷就宗教活動及本地遊旅行團中羣組聚集的豁免

為達致所需的阻嚇作用，行政會議已原則上同意第599G章下的定額罰款，以及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）及《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下就佩戴口罩及進行2019冠狀病毒病檢測的定額罰款，應以倍數提升。消息指，行政會議同意限聚令、口罩令等違例定額罰款提高至一萬元。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩