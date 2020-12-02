【熱血合唱團】難忘與李麗珍演母子感激對方教導　王智騫戲中打劉德華感緊張

▲ 王智騫於戲裡為李麗珍及關禮傑的兒子。

現年23歲的新晉演員王智騫（Martin）於電影《熱血合唱團》中飾演反叛學生，除了跟天王劉德華扮演師生外，還飾演李麗珍與關禮傑的兒子，戲中跟李麗珍的「母子情」更令Martin深感難忘。

《熱血合唱團》為Martin的處男之作，但他已與多位重量級電影人合演對手戲，難怪拍攝時大叫緊張，當中跟飾演其媽媽的李麗珍有一幕難忘的戲份，劇情講述李麗珍被丈夫關禮傑虐打後，瑟縮於浴缸內爆喊，期間被Martin撞破，母子抱頭痛哭。

▲ 王智騫跟劉德華對戲。

這場戲Martin雖沒有對白，但卻有不少內心戲，他說：「即使沒有對白，但拍呢場戲亦超級緊張，『阿媽』（指李麗珍）正情緒崩潰爆喊，如果我小小出錯，就會連累對方，不過『阿媽』好專業，她在鏡頭後叫我不用緊張，拍攝過程中不斷帶動住我，令到我可稍稍放鬆。」

除與李麗珍有對手戲外，Martin更有一幕打劉德華的戲份，亦令他相當緊張，他表示：「練習的時候，我已不小心打到副導演瘀了，所以拍攝時都怕打到劉生 （劉德華），好彩拍攝時候，劉生叫我放心，還教導我怎樣借位。」

▲ 王智騫於戲裡演反叛學生。

此外，在戲中Martin飾演反叛學生，不時打交宣洩情緒。

但現實中，讀藝術出身的他性格斯文，難怪他表示拍打交戲很吃力：「動作戲，對我來講有挑戰性，而且一打就要打10個鐘，所以真的好吃力。」