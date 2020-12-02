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【殘忍殺狗】領養珍島犬母女承諾飼養終生　74歲老翁2小時後殺狗烹煮「補湯」

休閒消費 13:08 2020/12/02

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74歲老翁領養珍島犬承諾飼養終生，2小時後殺狗烹煮「補湯」。

近日有韓國網民在青瓦台請願平台上，以「領養不足2小時即被屠殺」為題，公開一名74歲老翁以領養為名，實則烹煮狗肉作「補身湯」的事件，引起其他網民公憤，超過6萬人聯署要求嚴懲老翁。

領養後2小時立即送往屠宰場

綜合傳媒報導，住在韓國仁川的一名74歲老翁，今年5月17日領養了一對珍島犬母女，分別為3歲及1歲。他領養時向原飼主承諾會照顧好牠們，最終原飼主親手將狗母終交給老翁。當時老翁表示：

我絕對不丟棄、不傷害、不宰殺牠們，會負責將牠們養大。

在老翁領養小狗後的翌日，原飼主想查看狗狗的狀況，卻聯絡不了對方，向警方求助後才發現事件。警方透過閉路電視，發現老翁將小狗拉上貨車的畫面，更揭發他將小狗帶到屠宰場，當時只是領養小狗的2小時後。老翁更在領養前一天，就已經向76歲的朋友收取10萬韓圜，承諾在得到小狗後製作狗肉補湯，又向屠宰場負責人支付12萬韓圜，請他殺狗。

點擊看韓國珍島犬「Poong」日常照：

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6.2萬人簽聯署　老翁最終被判監

原飼主最終在青瓦台網站請願聯署發文，希望害死小狗的老翁受到法律制裁，並希望韓國加強動物保護法，獲得6.2萬人聯署。

仁川市地方法院最終於上月23日宣判，指老翁以領養的名義殺狗違反了《動物保護法》，加上他2000年曾因詐騙被判罰款100萬韓圜，並造成原飼主精神上的損害，因此加重罪刑。老翁這次被判監禁6個月，涉及此案的屠宰場老闆與友人，由於共同參與策畫，各被判處4個月監禁及緩刑1年。

韓國人一向稱狗肉湯做補身湯，是用狗肉、白蘇及玉米煮成的湯，不少人相信具壯陽功效。南韓曾經是最多人吃狗的國家之一，數量每年多達1百萬隻。隨著時代變遷，年輕人也拒絕吃狗肉，近年首爾市內大型狗肉屠宰場全數關閉，提供狗肉的餐廳亦不多。

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責任編輯︰陳珈希

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