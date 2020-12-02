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【飲食速報】人氣美式蛋糕網店Butter中環開期間限定店　每日限量賣招牌蘋果批+反轉菠蘿蛋糕

休閒消費 13:05 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

網人氣美式餅店Butter，最近首次於中環置地廣場開設期間限定實體店。（餐廳提供）

聖誕佳節即將來臨，一個精致美味的蛋糕是慶祝派對上不可或缺的美食。向來只作網上訂購的人氣美式餅店Butter，最近就首次開設期間限定實體店，會於今年12月至明年5月進駐中環置地廣場，甜品迷可隨時隨地買到店家幾款招牌蛋糕。

網上餅店Butter於2019年年尾開業，創辦人Christopher Mark喜歡美式復古風，並對懷舊美式餐廳（diner）情有獨鍾，所以Butter的限定店也是充滿著濃厚的diner味道，以紅色為主調，配搭霓虹燈招牌，加上店員會穿上懷舊制服，並用溫柔聲音以「Darlin’」歡迎客人，將那些年diner似曾相識的感覺重現食客眼前。

期間限定店走懷舊diner路綫，每日會供應少量原個蛋糕及甜批，數量有限，先到先得，建議可先提早48 小時預訂。（餐廳提供）

而在美國仙人掌城市Tucson長大的Karys Logue，就是Butter的甜品主廚，原本修讀神經科學的她，「半途出家」入讀美國烹飪學院，更成為一位甜品師傅。她曾經追隨多位甜品界大師工作，如Francisco Miyoga、Daniel Boulud、Noah Carroll等，更與以創作Cronut聞名的 Dominique Ansel成為拍檔，不斷嘗試創新口味的甜點。

限定店還推出雪糕沙士特飲（左、$60）及士多啤梨青檸特飲（右、$40）。（餐廳提供）

Karys為Butter親手打造多款懷舊美式甜點，而在期間限定店裡就會供應9款特色蛋糕與甜批，包括蘋果批、櫻桃批、香蕉忌廉批及田納西州威士忌焦糖碧根果仁批 4 款甜批（每件$70），以及三重朱古力蛋糕、甘筍蛋糕、紐約芝士蛋糕及反轉菠蘿蛋糕4款蛋糕（每件$80），更備有雪糕沙士特飲及士多啤梨青檸特飲。而為迎接聖誕，店家更會在12月中推出紅絲絨士的糖蛋糕應應節。

為慶祝聖誕，店家會在12月中推出紅絲絨士的糖蛋糕，每件$80。（餐廳提供）

首推的當然是Karys最拿手的蘋果批，她特意選用酸甜的加拿蘋果，與紅糖、肉桂及檸檬同煮，再配合不加酥油的全牛油批底烘焗，批內舖了滿滿的蘋果片，分量十足，烘焗後仍保持爽脆口感，加上香脆的批皮，口感豐富，讓人一試難忘。

反轉菠蘿蛋糕，每件$80（餐廳提供）

而另一款反轉菠蘿蛋糕，則是Karys的最愛。她將這款於20至60年代大熱的煎鍋蛋糕重新復刻推出，傳統製法會使用罐裝菠蘿片，但她破格地改以新鮮原個菠蘿製作，再綴以馬拉斯奇諾甜櫻桃，並以新鮮呍呢嗱籽配合大量雞蛋，提升忌廉蛋糕底的鬆軟度。

Butter
地址︰中環皇后大道中15號置地廣場239號舖
營業時間︰10am-8pm
網址︰www.butterbutterbutter.com.hk

記者︰黃依情

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