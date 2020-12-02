【香港愛情故事】跟王敏奕有親熱戲 謝東閔未敢叫朱智賢捧場 娛樂 17:41 2020/12/02 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 ▲ 謝東閔跟王敏奕有感情綫。（東星圖片） 王敏奕、謝東今日出席TVB「再見2020」記者會，在劇集《香港愛情故事》二人有感情線，更有大膽親情戲，已為人妻的王敏奕表示拍攝時感尷尬。 王敏奕劇中並跟黃嘉樂、黃子恆有多角關係，跟謝東閔拍攝一場親熱戲時，因謝東閔要貼假鬚，令王敏奕笑言完成每個Take都要補妝，且今次角色較奔放，有不少很激的親咀戲。 ▲ 二人演情侶。（東星圖片） 她指老公曾國祥不在香港，未知會否看到，但對方會明白她是專業演員。 謝東閔也不知女友朱智賢會否捧場，亦不會問，自己下星期也要開工，故也未必看到。 撰文 : TOPick 柴犬出動 相關文章 【最佳男友】謝東閔曾羨慕吳業坤樂壇成績 對女友朱智賢不離不棄：她值得我去幫 12:03 2020/08/01 【最佳男友】謝東閔曾羨慕吳業坤樂壇成績 對女友朱智賢不離不棄：她值得我去幫 【踩過界II】4月偷食人夫黎振燁被雪逾半年 朱智賢亮相台慶劇復出有望 17:30 2020/11/21 【踩過界II】4月偷食人夫黎振燁被雪逾半年 朱智賢亮相台慶劇復出有望 【山系KOL】朱智賢行山拍片試做YouTuber 借山路比喻人生：關關難過關關過【有片】 13:01 2020/10/13 【山系KOL】朱智賢行山拍片試做YouTuber 借山路比喻人生：關關難過關關過【有片】 朱智賢 謝東閔 王敏奕 黃嘉樂 黃子恆 電視劇 演員