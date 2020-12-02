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【香港愛情故事】跟王敏奕有親熱戲　謝東閔未敢叫朱智賢捧場

娛樂 17:41 2020/12/02

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謝東閔跟王敏奕有感情綫。（東星圖片）

王敏奕、謝東今日出席TVB「再見2020」記者會，在劇集《香港愛情故事》二人有感情線，更有大膽親情戲，已為人妻的王敏奕表示拍攝時感尷尬。

王敏奕劇中並跟黃嘉樂、黃子恆有多角關係，跟謝東閔拍攝一場親熱戲時，因謝東閔要貼假鬚，令王敏奕笑言完成每個Take都要補妝，且今次角色較奔放，有不少很激的親咀戲。

二人演情侶。（東星圖片）

她指老公曾國祥不在香港，未知會否看到，但對方會明白她是專業演員。

謝東閔也不知女友朱智賢會否捧場，亦不會問，自己下星期也要開工，故也未必看到。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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