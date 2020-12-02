  • 22°C
香港時間 : 20201202日 (三) 15:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳　Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖

娛樂 13:25 2020/12/02

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

今年落選港姐廖慧儀的前度Sam今日自殺身亡，被指為情所困。

有「狂野空姐」之稱的今年落選港姐廖慧儀（Jessica），前男友Sam今晨在油麻地一座大廈高處墮樓，送院後不治。據悉廖慧儀（Jessica）入行後不少狂蜂浪蝶，Sam生前曾出文暗示遭藝員孔德賢（Danny）撬牆腳。

有傳媒就事件詢問廖慧儀時，她回應：「唔得閒，唔好意思。」原定今日（12月2日）廖慧儀出席TVB《再見2020》記者會，據悉她稱身體不適而向公司告假。

廖慧儀前度Sam自殺身亡。（Instagram圖片）

【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我

IG暗示被撬牆腳

「狂野空姐」廖慧儀參選時已經是非多多，雖一度被視為大熱，最終五強不入，幸Jessica拍拖5年的男友Sam亦公開支持女友，對她呵護備至。

二人在拍拖期間，廖慧儀與《#後生仔傾吓偈》主持Danny傳出緋聞，Sam曾公審Danny：「Stop finding my gf please @danny_hung」。

Sam生前曾在IG指控孔德賢經常騷擾他的女朋友。（Instagram圖片）

後來廖慧儀狠飛男友，Sam亦一度出post怒罵廖慧儀：「 點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」

Sam警告孔德賢不要撬牆腳。（Instagram圖片）

【港姐2020】大熱空姐廖慧儀傳被機師追求 港大建築系賴琦媛：Benz都係名車？

不過後來Sam其後把帖文刪除，分手後，Sam個人社交媒體仍保留不少廖慧儀的照片。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

廖慧儀爆分手內幕

分手後， 廖慧儀曾在IG Story貼文，疑似反擊：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我Email。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走、捕我落堂、炸我Whatsapp，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我打到我電話無電，出Post說我不是，話要畀世人公審我。」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

她續指：「我被人罵唔緊要，呢啲人都係互不相識嘅人，佢哋根本唔知件事嘅來龍去脈，但唔好事後同我講個Post唔係自己出，係Account被人Hack咗再搵朋友食死貓猫，扮到事不關己，扮呀妹扮朋友搵我，日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現。其實好多嘢已經可以報警處理！」

對於被指恐嚇、性騷擾等指控，Sam曾回覆傳媒否認其事。

港姐廖慧儀前男友墮樓身亡：上一頁

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
17:59 2020/10/20
【狂野空姐】廖慧儀疑出軌搭上《#後生仔傾吓偈》男主持　落選港姐大反擊：有人恐嚇我
【出軌男友】富婆方潔盈與大台綠葉謝可逸相戀　Jathy疑出廣告自抽回應戀情
14:31 2020/11/18
【出軌男友】富婆方潔盈與大台綠葉謝可逸相戀　Jathy疑出廣告自抽回應戀情
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
11:09 2020/11/18
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
廖慧儀 香港小姐 娛樂人物職業 TVB ＃後生仔傾吓偈 娛樂機構 娛樂業界組織 娛樂行業

最高瀏覽

【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
18:41 2020/11/29
【開心速遞】TVB甘草陳勉良多次開國畫展　靠兒子走出喪妻陰霾重拾畫筆　　
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
17:30 2020/11/27
【揚眉女子】無懼魚腥入街巿朝七晚七劏魚　90後魚檔第二代：賣魚也有出頭天
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯
11:54 2020/11/27
【美國升學】女兒串錯字竟獲老師大讚　美國天才班老師：最怕學生不敢犯錯