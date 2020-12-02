【香港小姐】廖慧儀前度生前控訴孔德賢撬牆腳　Jessica曾諷Sam「玩跳樓」卻一語成讖

▲ 今年落選港姐廖慧儀的前度Sam今日自殺身亡，被指為情所困。

有「狂野空姐」之稱的今年落選港姐廖慧儀（Jessica），前男友Sam今晨在油麻地一座大廈高處墮樓，送院後不治。據悉廖慧儀（Jessica）入行後不少狂蜂浪蝶，Sam生前曾出文暗示遭藝員孔德賢（Danny）撬牆腳。

有傳媒就事件詢問廖慧儀時，她回應：「唔得閒，唔好意思。」原定今日（12月2日）廖慧儀出席TVB《再見2020》記者會，據悉她稱身體不適而向公司告假。

▲ 廖慧儀前度Sam自殺身亡。（Instagram圖片）

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IG暗示被撬牆腳

「狂野空姐」廖慧儀參選時已經是非多多，雖一度被視為大熱，最終五強不入，幸Jessica拍拖5年的男友Sam亦公開支持女友，對她呵護備至。

二人在拍拖期間，廖慧儀與《#後生仔傾吓偈》主持Danny傳出緋聞，Sam曾公審Danny：「Stop finding my gf please @danny_hung」。

▲ Sam生前曾在IG指控孔德賢經常騷擾他的女朋友。（Instagram圖片）

後來廖慧儀狠飛男友，Sam亦一度出post怒罵廖慧儀：「 點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」

▲ Sam警告孔德賢不要撬牆腳。（Instagram圖片）

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不過後來Sam其後把帖文刪除，分手後，Sam個人社交媒體仍保留不少廖慧儀的照片。

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廖慧儀爆分手內幕

分手後， 廖慧儀曾在IG Story貼文，疑似反擊：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我Email。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走、捕我落堂、炸我Whatsapp，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我打到我電話無電，出Post說我不是，話要畀世人公審我。」

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她續指：「我被人罵唔緊要，呢啲人都係互不相識嘅人，佢哋根本唔知件事嘅來龍去脈，但唔好事後同我講個Post唔係自己出，係Account被人Hack咗再搵朋友食死貓猫，扮到事不關己，扮呀妹扮朋友搵我，日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現。其實好多嘢已經可以報警處理！」

對於被指恐嚇、性騷擾等指控，Sam曾回覆傳媒否認其事。

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