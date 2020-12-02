【腦退化症】全球約5000萬人患腦退化症　新方法驗血預測發病率成功率達88%

▲ 科學家研發一種血液分析法，可預測阿茲海默症的發病率。

歐洲一項新研究指出，全球約5000萬人患腦退化症（dementia），預計2030年患者人數將增加一倍。在腦退化病例中，阿茲海默症（Alzheimer's Disease）約佔50至70%。科學家本周一（2日）表示已研發一種血液分析法，預測患者在未來4年會否發展為阿茲海默症的發病率，預測成功率達88%。有專家認為，這種測試方法是對抗衰弱過程的有潛力「遊戲規則改變者」。

綜合外媒報道，是次研究結果已在期刊《自然衰老》（Nature Aging），研究根據來自550多名輕度腦退化症患者，檢測其血液樣本兩種關鍵蛋白質的水平。其中一種蛋白質為澱粉樣蛋白，其沉積物在腦細胞周圍形成斑塊。另一種蛋白稱為「tau」，在腦細胞內一團沉積物。

瑞典和英國的科學家相信，在出現症狀之前，血液測試可用來預測阿爾茨海默症的發病年齡，追蹤高危一族的進展。不過，未有參加是次研究的科學家認為，需對更大的人群進一步研究。

阿爾茨海默症協會研究主任表示，是次只研究了數百人，但若這些血液生物標記可找來更大更多樣化人群，預測阿爾茨海默症發病率的話，則有助測試腦退化症的新藥。

英國研究：長期思想負面增腦退化風險

另外，英國倫敦大學學院（University College London）早前一項研究指出，長期維持負面思想（repetitive negative thinking），腦部會積聚導致阿茲海默氏症的蛋白，增加患上腦退化症（老人癡呆症）的風險。

研究人員發現，長期思想負面的人士腦部所積聚的這兩種蛋白較多，會導致記憶力下降，為阿茲海默氏症早期徵兆之一。抑鬱和焦慮會導致認知能力下降，證明長期思想負面是導致患阿茲海默氏症的主因。

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責任編輯：羅嘉欣