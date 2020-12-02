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【食用安全】泰國夜市驚現劇毒生物「藍環章魚」串燒　毒性為山埃1000倍暫無解毒劑

食用安全 13:28 2020/12/02

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熱門 保暖大法 超市大搜查 防敏 施政報告2020 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

泰國夜市驚現藍環章魚串燒，毒性為山埃1000倍。

雖然目前難以到外國旅遊，但仍要提醒大家旅遊時要注意食物安全！泰國一個夜市就被發現有小販將海洋中的劇毒生物「藍環章魚」製成串燒販售，引起泰國當局重視。

綜合泰媒報道，泰國巴吞他尼（Pathum Thani）夜市發現有燒烤攤販將藍環章魚與其他海鮮串在一起，烤熟後賣給遊客食。

對此，泰國海洋與海岸資源部（DMCR）隨即發文警告，指藍環章魚含有非常危險的毒液，而且耐熱程度高達攝氏200度，故經過烹煮亦難以被消滅，呼籲大家小心，吃章魚前要看清楚。

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據美國海洋保護協會（Ocean Conservancy），藍環章魚雖擁有迷幻色彩而且體型細小，但佢毒性為山埃的1000倍以上，足以在數分鐘內殺死26個人，是公認海洋生物中最危險的動物之一。

藍環章魚會產生強力的河豚毒素，假如被咬中毒，毒液會阻塞身體的神經信號，引致肌肉麻痺，還會引起噁心，視力喪失或失明、意識喪失和活動能力喪失。最終因肌肉癱瘓（包括呼吸所需的肌肉）而導致呼吸停止。目前，暫無解毒劑。

同場加映高水銀深海魚一覽：

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責任編輯：楊宛茜

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