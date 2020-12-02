3月大女嬰倒斃家中父否認謀殺　被告稱離家為嚇妻知悉B女死後稱「玩大咗」

▲ 被告稱離家為嚇妻知悉B女死後稱「玩大咗」

3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所，其後被母親發現死亡，父親早前否認謀殺罪受審，案件今（2日）於高等法院續審。庭上播放被告的錄影會見面紀錄，被告被捕後向警方稱，他發現妻子離家後，「用返佢嘅方法，走咗去，諗住嚇下佢囉」。被告稱獲妻子告知女嬰已死亡，他才發現「玩大咗」，被告於內地反省和冷靜後，「而家錢又洗晒，無錢咪返嚟自首囉。」

涉案被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

庭上今播放被告的錄影會見面紀錄，被告於2018年10月7日於羅湖口岸返港時，被警方以疏忽照顧兒童罪名拘捕，警方其後就誤殺罪名再警誡被告，被告於警誡下供稱，8月21日當天早上起床，他發現妻子盧殷童（22歲）已離家，他大感緊張，並嘗試聯絡妻子及外母等人，均不得要領，「其實佢無同我嘈交，所以唔知發生咩事。」

被告續稱他當晚將女嬰哄睡後去洗澡，然後「用返佢嘅方法，走咗去，諗住嚇下佢囉」。被告指他當晚11時離開，並故意遺下鎖匙，當他返回內地後，收到妻子的whatsapp 短訊，他得知妻子沒有事，而且翌日會回家，「我仲嚇佢，話佢咁樣走咗去，阿B點？」翌日被告更收到妻子的短訊，問及他想吃什麼，他以為妻子已回家。

直至8月23日，被告再聯絡妻子，「點知出咗事，原來佢同我一樣幾日無返去」。被告獲妻子告知女嬰已死亡，他才發現「玩大咗」，於是在內地冷靜幾天，隨後回港自首。

被告其後進一步解釋，「佢掉低阿B俾我，我咪一時⋯⋯諗住嚇下佢囉，諗住你走得點解我唔走得啫？」被告並指妻子以往都會於離家翌日下午一、二時回家，因此他預計妻子今次亦會於翌日回家，直至23日當天出事，「個女死咗我都好內疚，我喺上面反省、冷靜下，而家錢又洗晒，無錢咪返嚟自首囉。」

被告又提及8月21日當晚離家前，他先為女嬰餵奶，並將女嬰放在大床上哄睡後便發晦氣離家，被問及女嬰的睡姿，被告指若將女嬰平放，女嬰無法熟睡，「所以我哋會打側佢瞓，如果趴喺度瞓，佢都瞓到，我電話都有影過。」被告又指當時並沒有為女嬰蓋被。

被告又指他自女嬰兩個月大起，曾見過女嬰可以自行轉身6、7次，即當她側睡時，女嬰會自行轉身俯臥，而且女嬰的頭部亦會打側，因此不會阻礙到呼吸。

被問及曾於8月22日凌晨向妻子發送訊息，內容談及「你今日做嘅嘢會後悔一世」、「返唔到轉頭」和「所有嘢都太遲」等，被告解釋他指打算與妻子離婚。案件下午續審。

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記者：楊詠渝